Az euró szerdai nagy ralija után, amikor dollárparitás fölé emelkedett a közösségi deviza, és egészen 1,01-ig tartott az erősödés, csütörtökön délelőtt kissé elbizonytalanodott a piac az Európai Központi Bank mára várt szigorítása kapcsán.

Fotó: Getty Images

Az euró felülről tesztelte vissza a paritást a dollárral szemben, és a korrekció magával ragadta a közép-európai devizákat is. A forintot dél körül 411,5 felett is váltották az euróval szemben a reggeli 408,6 után, bár később 410,5 alá rendeződött vissza a kurzus. Lefelé tartott a zloty is, az euró/zloty kereszt 4,74-ról 4,75-ig jutott.

A piacok nem is annyira a 0,75 százalékos kamatemelés elmaradásától vagy a várttól elmaradó mértékétől tartanak, csupán az EKB mérleg-, azaz mennyiségi szűkítő lépéseinek esetleges szelíd kommunikációja lebeg a lelki szemeik előtt.