Frissítette stratégiáját a lengyel CD Projekt Red (CDPR), amely olyan játékokról ismert, mint a Cyberpunk vagy a Witcher. A csoport a hosszú távú kulcsprojektre fókuszál, s a már ismert virtuális univerzumokban játszódó újabb szerepjátékot ad ki. Emellett bejelentették egy új stúdió elindítását Észak-Amerikában, s a filmes-televíziós üzletágat is bővítik.

Fotó: Shutterstock

Forradalmi szerepjátékokat szeretnénk létrehozni olyan emlékezetes történetekkel, amelyek inspirálják a játékosokat

– hangsúlyozta Adam Kicinski vezérigazgató. Alapvető tevékenységeik és értékeik változatlanok maradnak.

Már korábban bejelentették a Witcher harmadik szériáját és a Wild Hunt új generációs konzolos kiadását, amelyet az idei negyedik negyedévre ígértek, továbbá a Cyberpunk 2077 bővítményét Phantom Liberty címmel, amely jövőre várható. A CDPR most ismertette a Sirius projekt munkacímen futó játékot, amelyet a bostoni székhelyű The Molasses Flood stúdióban fejlesztenek.

A Sirius kódnevű új szerepjáték a Witcher-univerzumban játszódik, de sokkal szélesebb közönséget céloz.

A Sirius egy- és többjátékos lehetőséget is biztosít. Míg egy másik most bejelentett projekt,

a Polaris egy új Witcher saga elindítását jelzi.

Fotó: Adel Salman / AFP

A saga három játékból fog állni, amelyeket a CD Projekt Red hat év alatt kíván kiadni. A második és a harmadik rész a Polaris számára létrehozott technológiai alapokra támaszkodik, amelyek egyszerűsítik a fejlődést, s lehetővé teszik a stúdiónak, hogy kreatív elképzeléseinek megvalósítására összpontosítson.

A következő Witcher témájú terméket, a Canis Majorist külső stúdió fejleszti olyan tapasztalt programozók felügyeletével, akik korábban a Witcher játékokon dolgoztak. Ez az első játék, amelyet a csoporton kívül fejlesztenek. Technológiai szempontból az Unreal Engine 5 alapjaira épül, a Polaris számára létrehozott eszközkészlettel együtt.

Az új észak-amerikai stúdió fejleszti a Cyberpunk univerzumra épülő Orion projektet. Az amerikai csapatot az új bostoni team és a bővülő vancouveri csapat alkotja. A The Molasses Flood független stúdió marad, tehát valójában két külön fejlesztő csoport működni Boston térségében.

A CD Projekt azt is bejelentette, hogy egy teljesen új, eredeti IP-kóddal megkezdte a Hadar munkálatait. A koncepcióján már tavaly óta dolgoznak, és jelenleg is folyik a franchise fejlesztése.

A CDPR a franchise lendkerék koncepciót is bevezeti, egymást kölcsönösen erősítő termékek ökoszisztémájával, amely külső csapatokra épít.

A vállalat arra törekszik, hogy tapasztalt partnerekkel dolgozzon együtt, akik megfelelnek a minőségi követelményeinek, s értékes élményeket kínálnak a játékosoknak.

A CDPR a film- és tévéipar által kínált lehetőségeket is vizsgálja. Ez annál is izgalmasabb irány, mert a Cyberpunk: Edgerunners animesorozat, amelyet a japán Trigger stúdióval fejlesztettek, és a Netflixen is elérhető, már bizonyította, hogy a márkafejlesztés és az üzleti stratégia szempontjából is fontos ez az üzletág.