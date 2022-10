A világgazdaságban tapasztalható bizonytalanság a kriptopiacot sem kímélte: az árfolyamok ingadozása, az energiárak megugrása sok befektetőt elbizonytalaníthatott. A bizonytalan hangulat, a recessziós félelmek miatt a nagy ingadozás az előttünk álló időszakban is fennmaradhat a kriptopiacon, ám hosszabb távon mindenképpen felfelé ívelő piacról van szó, amelybe most megéri belépni – nyilatkozták a VG-nek a területen aktív, budapesti székhelyű AsicMinerz vezetői.

Fotó: AsicMinerz

„A kriptovilág egyre szélesebb körben válik ismertté világszerte és Magyarországon is, ezért mára elmondható, hogy kezd beépülni a mainstream befektetések közé. Egyre többen felismerik azt is, hogy a kriptodevizák hosszabb távon inflációálló befektetést jelentenek, értékállóságot biztosítanak, így nem véletlenül emlegetik „digitális aranyként” ezeket az eszközöket” – mondta Józsa Bence, az AsicMinerz társalapítója, vezérigazgatója.

A kriptopiac látványosan fejlődő terület: miközben 2017 júliusában a kriptovaluták teljes tőkepiaci értéke valamivel 100 milliárd dollár felett járt, 2021 végére már elérte a 2000 milliárd dollárt.

Az is látszik ugyanakkor, hogy a kriptopiac nagyon érzékenyen reagál a válságokra: a teljes piacon nagyjából 40 százalékos részesedéssel bíró Bitcoin árfolyama a tavalyi csúcs után – többek között az orosz-ukrán konfliktus nyomán – ismét zuhanni kezdett, mostanra viszont inkább oldalazásba tért át.

„A Bitcoin árfolyamának várható alakulása kapcsán fontos szem előtt tartani a négyévente esedékes feleződési időszakot – ez 2024-ben lesz legközelebb aktuális –, amikor a kínálat további csökkenése nyomán még változatlan keresletet feltételezve is jelentősen nőnie kellene az árfolyamnak. Ennek nyomán megalapozottnak tűnhetnek azok az elemzői prognózisok, amelyek az idei év végre 30 ezer, 2023-ra 35 ezer, 2024-re pedig 100 ezer dolláros árfolyamot jeleznek előre” – mutatott rá Józsa Bence. Hosszabb távon egyébként – az intézményi befektetők egyre markánsabb jelenléte nyomán – arra lehet számítani, hogy a kriptovaluták árfolyama is sokkal jobban együtt mozog majd a nagy tőzsdei indexekével, hiszen ezt diktálja a közgazdasági törvényszerűség.

Annak ugyanakkor, aki abban gondolkodik, hogy beszáll a kriptobányász piacba, több szempontot is érdemes szem előtt tartania – hívta fel a figyelmet Hájer Dániel, a cég társalapítója. Az egyik, hogy miután a kriptovilágban rengeteg a csaló, nagyon fontos, hogy csak megbízható, hiteles forrásból szerezzük be a gépeket.

Szintén fontos, hogy ha kriptovalutába fektetünk, a nagyobb kapitalizációjú pénzek közül, ha pedig kriptobányászatba, ezek bányászatára alkalmas gépet válasszunk, mivel reális az esélye annak, hogy a mostani válság egy sor kisebb coint maga alá gyűr majd.

Arra is érdemes figyelni, hogy a kezdő befektető mikor lép be a piacra. A kriptovalutáknál is igaz ugyanis, hogy hegymenetkor – az intelmek ellenére – sokszor kapzsivá válnak az ügyfelek, ha viszont jön az esés, hamar pánikba esnek: ebből a szempontból tehát nagyon hasonlít a piac a befektetési alapokéra, vagy a részvényekére.

Lenyomják a jegybankok a bitcoint és társait, készül a kriptoeuró Immár Európát is elérte a digitális jegybankpénz-forradalom. Nigéria után a norvég központi bank is saját digitális fizetőeszközzel kísérletez, és az Európai Központi Bank is fejleszti a digitális euró prototípusát.

Ami a magyar piacot illeti, Józsa Bence szerint itt is nagyon gyors a fejlődés:

itthon eddig több mint 20 ezer ember bányászott már kriptót,

és egyre erőteljesebb az intézményi befektetők érdeklődése is.

A magyar piac ezzel egyáltalán nem teljesít rosszul a régió többi országáéval összevetve, miközben biztató az is, hogy nő a nyitottság a vállalati mellett a felügyeleti, jegybanki oldalról is a terület iránt, tehát egyre többen látják az értéket benne.

Az is világos ugyanakkor, hogy rengeteg a tévhit a kriptovalutákkal és a kriptobányászattal kapcsolatban: ez részben a már említett csalásokkal, részben pedig a tájékozatlansággal, az információk szűrésének hiányával, illetve a bizalmatlansággal magyarázható. Utóbbiak adták a fő motivációt régió első kripto bányászgép bemutatóterme megnyitásához, ahol az érdeklődők a maguk fizikai valójában nézhetik meg a házi használatra is alkalmas és a nagyobb teljesítményű gépeket egyaránt. „Mivel a kriptopiac az online térben működik, sokak számára nehezen megfogható: erre válaszul hoztuk létre a bemutatótermet, ahol a kezdők és a profi befektetők is útmutatást, személyes tanácsadást kaphatnak.

Nagyon fontos emellett, hogy mi a gépeinket ellenőrzött forrásból szerezzük be, felelősséget is vállalunk értük”

– emelte ki Józsa Bence. Az AsicMinerz tevékenységi köre egyébként lefedi a teljeskörű jogi és pénzügyi tanácsadást, a gépek beszerzését, értékesítését, üzembe helyezését, üzemeltetését és szervizelését is. „A bemutatóterem emellett oktatási célokat is szolgál, illetőleg a magyar kriptoszíntér gyülekezőhelyeként is működik, miközben egész Európából érkeznek ügyfelek” – tette hozzá.