Valami végleg eltörött: Orbán Viktor ezt a lengyel támadást már nem tűrte el – megírta Tusknak, "törődjön a saját dolgával"

Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Az ügy előzménye talán az lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten, akit a Donald Tusk vezette lengyel-kormányzat éppen le akar tartóztatni.

És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!

– kommentálta a fejleményt a magyar miniszterelnök. Igazságot követelt Lengyelországnak és arról írt, hogy a lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, "a Brüsszel-barát lengyel kormány pedig azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük".

Ez a bejegyzés azonban kiborította Donald Tusk mostani lengyel kormányfőt. Szintén a közösségi médiában azzal kommentálta Orbán Viktor bejegyzését, hogy

vagy börtön, vagy Budapest.

Ezzel pedig egyértelmű üzenetet küldött nem csak a volt igazságügyi miniszternek, de összes politikai ellenfelének. Persze Ziobro válasza sem maradt el, ő a Mandiner szerint azzal vágott vissza Tusknak, hogy "legkésőbb két év múlva pakolhatsz össze, vagy Berlinbe, vagy a rácsok mögé".

Mindenesetre most Orbán Viktor is reagált a kialakult helyzetre. Szerinte Tusk azért támadt Magyarország ellen, mert otthon nagy bajban van.

A pártja elveszítette az elnökválasztást,

a kormánya instabil,

és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban.

Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc:

Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből,

a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette – értékelt.

Orbán Viktor szerint lengyel kollégája most pánik üzemmódban van: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. "Ez szomorú. A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel" – jegyezte meg.