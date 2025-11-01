Valami végleg eltörött: Orbán Viktor ezt a lengyel támadást már nem tűrte el – megírta Tusknak, "törődjön a saját dolgával"
Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.
Az ügy előzménye talán az lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten, akit a Donald Tusk vezette lengyel-kormányzat éppen le akar tartóztatni.
És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!
– kommentálta a fejleményt a magyar miniszterelnök. Igazságot követelt Lengyelországnak és arról írt, hogy a lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, "a Brüsszel-barát lengyel kormány pedig azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük".
Ez a bejegyzés azonban kiborította Donald Tusk mostani lengyel kormányfőt. Szintén a közösségi médiában azzal kommentálta Orbán Viktor bejegyzését, hogy
vagy börtön, vagy Budapest.
Ezzel pedig egyértelmű üzenetet küldött nem csak a volt igazságügyi miniszternek, de összes politikai ellenfelének. Persze Ziobro válasza sem maradt el, ő a Mandiner szerint azzal vágott vissza Tusknak, hogy "legkésőbb két év múlva pakolhatsz össze, vagy Berlinbe, vagy a rácsok mögé".
Orbán Viktor ezt a lengyel támadást már nem tűrte el
Mindenesetre most Orbán Viktor is reagált a kialakult helyzetre. Szerinte Tusk azért támadt Magyarország ellen, mert otthon nagy bajban van.
- A pártja elveszítette az elnökválasztást,
- a kormánya instabil,
- és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban.
Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc:
Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből,
a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette – értékelt.
Orbán Viktor szerint lengyel kollégája most pánik üzemmódban van: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. "Ez szomorú. A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel" – jegyezte meg.
Végül kijelentette, hogy nem tudja és nem is fogja támogatni "Tusk úr" háborús politikáját. Magyarország más úton jár, a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. "Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja és a saját dolgával törődjön" – zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.
A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon. A lengyel kormány már-már példátlan kirohanást intézett Magyarország ellen.