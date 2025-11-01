Deviza
EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0% EUR/HUF390.02 -0.08% USD/HUF336.47 0% GBP/HUF442.67 0% CHF/HUF417.89 0% PLN/HUF91.25 +0.01% RON/HUF76.24 0% CZK/HUF15.95 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
v4
háború
Donald Tusk
lengyel
Orbán Viktor
magyar

Valami végleg eltörött: Orbán Viktor ezt a lengyel támadást már nem tűrte el – megírta Tusknak, "törődjön a saját dolgával"

Egymás érik az összecsapások a lengyel és a magyar kormány között. Orbán Viktor most reagált a kialakult helyzetre, szerinte Tusk azért támadt Magyarország ellen, mert otthon nagy bajban van.
Hecker Flórián
2025.11.01, 13:42
Frissítve: 2025.11.01, 14:02

Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen – írta közösségi oldalán Orbán Viktor.

Orbán Viktor
 Orbán Viktor ezt a lengyel támadást már nem tűrte el / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Az ügy előzménye talán az lehet, hogy Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön találkozott Zbigniew Ziobro volt lengyel igazságügyi miniszterrel Budapesten, akit a Donald Tusk vezette lengyel-kormányzat éppen le akar tartóztatni.

És mindez Európa szívében. Közben Brüsszel hallgat. Micsoda állapotok!

– kommentálta a fejleményt a magyar miniszterelnök. Igazságot követelt Lengyelországnak és arról írt, hogy a lengyel jobboldal óriási győzelmet aratott az elnökválasztáson, "a Brüsszel-barát lengyel kormány pedig azóta politikai hajtóvadászatot indított ellenük".

Ez a bejegyzés azonban kiborította Donald Tusk mostani lengyel kormányfőt. Szintén a közösségi médiában azzal kommentálta Orbán Viktor bejegyzését, hogy 

vagy börtön, vagy Budapest.

Ezzel pedig egyértelmű üzenetet küldött nem csak a volt igazságügyi miniszternek, de összes politikai ellenfelének. Persze Ziobro válasza sem maradt el, ő a Mandiner szerint azzal vágott vissza Tusknak, hogy "legkésőbb két év múlva pakolhatsz össze, vagy Berlinbe, vagy a rácsok mögé".

Orbán Viktor ezt a lengyel támadást már nem tűrte el

Mindenesetre most Orbán Viktor is reagált a kialakult helyzetre. Szerinte Tusk azért támadt Magyarország ellen, mert otthon nagy bajban van.

  • A pártja elveszítette az elnökválasztást,
  • a kormánya instabil,
  • és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban.

Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: 

Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből,

a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette – értékelt.

Orbán Viktor szerint lengyel kollégája most pánik üzemmódban van: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. "Ez szomorú. A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel" – jegyezte meg.

Végül kijelentette, hogy nem tudja és nem is fogja támogatni "Tusk úr" háborús politikáját. Magyarország más úton jár, a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. "Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja és a saját dolgával törődjön" – zárta bejegyzését a magyar miniszterelnök.

Orbán Viktornak ez nagyon nem hiányzott, Facebook-kommentben fakadt ki: ki akarják dobni az ezeréves magyar–lengyel barátságot – „Kész elmebaj”
A háborús pszichózis foglyul ejtette a lengyel kormány elméjét – írta Orbán Viktor miniszterelnök szerdán a Facebookon. A lengyel kormány már-már példátlan kirohanást intézett Magyarország ellen.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu