Magyarország nincs egyedül: újabb EU-tagország kér mentességet Trumptól az amerikai szankciók alól – orosz olaj nélkül nem lesz üzemanyag

Mentességet kérne az Egyesült Államok új szankciói alól Bulgária, mert attól tart, hogy az Oroszország legnagyobb magántulajdonban lévő olajvállalata elleni intézkedések súlyos üzemanyaghiányhoz és népszerűségi válsághoz vezethetnek az országban – tudta meg a Politico névtelen forrásoktól. Az orosz olaj nélkülözhetetlen az üzemanyag előállításához.

Az orosz olajra kivetett amerikai szankciók alóli mentességet kéri Bulgária az Egyesült Államoktól /Fotó: Roman Mikhailiuk / Shutterstock

Donald Trump amerikai elnök múlt héten jelentette be a szankciókat Oroszország két legnagyobb olajvállalatával, a Rosznyefttel és a Lukoillal szemben. Ennek betartása alól több uniós tagállam (így Németország is) mentességet kérne, mivel ezekben az országokban a cégek jelentős gazdasági tevékenységet folytatnak.

Bulgáriában található a Lukoil burgaszi finomítója, amely az ország üzemanyag-ellátásának akár 80 százalékát biztosítja.

A vállalat évek óta meghatározó gazdasági szereplő a balkáni országban, a finomítót pedig korábban az EU-s szankciók kijátszásával is összefüggésbe hozták.

A források szerint a bolgár kormány már megkereste Washingtont, hogy tájékoztatást kérjen a mentesség igénylésének módjáról, mivel szeretné elérni, hogy a szankciók november 21-i életbe lépése után is működhessen a finomító.

A kabinet attól tart, hogy a szankciók miatt a pénzintézetek elfordulnak a burgaszi üzem finanszírozásától, ami a finomító leállását,

országos üzemanyaghiányt és tiltakozásokat idézhet elő.

A kabinet szerint egy ilyen helyzet a kormány bukásához is vezethetne, ami belpoliikai ellenfelének, Rumen Radev bolgár elnöknek kedvezne. Őt egyesek Moszkvához közelállónak tartják, és nyilvánosan is felvetette már egy új politikai párt létrehozását.

Más szakértők azonban megkérdőjelezik azt az állítást, hogy ha Washington nem ad mentességet, Radev politikailag megerősödne. Ez „a kormány félelemkeltő taktikája” – mondta Ilian Vasilev, Bulgária volt oroszországi nagykövete, jelenleg az Innovative Energy Solutions tanácsadó cég vezetője, aki szerint ezzel csak a finomító eladásának elodázását próbálják igazolni.

Orosz olaj nélkül egyszerűen nem lesz üzemanyag Bulgáriában

Julian Popov, korábbi környezetvédelmi miniszter és a Strategic Perspectives agytröszt vezető elemzője szerint

a bolgár kormány „nincs felkészülve megfelelően” a helyzetre, és „nem rendelkezik vészforgatókönyvvel” arra az esetre, ha a Lukoil kivonulna az országból.

Ez szerinte könnyen üzemanyaghiányhoz vezethet, ha nem találnak gyors megoldást.