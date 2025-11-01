Pokrovszk ostroma: megszólaltak az oroszok a helikopterről ledobott ukrán elitegységekről – "Senki nem élte túl"

Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Pokrovszk ostroma zajlik, de a valós helyzet teljesen átláthatatlan.

Pokrovszk ostroma: az oroszok állítják, megölték az ukrán szuperkatonákat/ Fotó: AFP

A pokrovszki brutális ütközetről a Világgazdaság is beszámolt. Arról írunk, hogy a Reuters szerint Ukrajna különleges erőket vetett be a ostromlott településnél.

Az amerikai hírügynökség információi szerint a hét elején a Katonai Hírszerzés Főigazgatóság (Hadi Felderítő Főcsoportfőnökség, vagyis a hírhedt GUR) különleges erőit vezényelték a donyecki Pokrovszkba az ott kialakult helyzet stabilizálása érdekében.

A Reuters egészen pontosan arról számolt be, hogy „Ukrajna különleges alakulatokat küldött az ostrom alatt lévő Pokrovszk keleti részén zajló harci cselekményekhez. Ez a művelet megmutatja, hogyan küzd Ukrajna a stratégiailag fontos város stabilizálásáért, miután orosz csapatok tucatjai törték át a vonalát az elmúlt hónapban.”

A hírügynökség a DSHV 7. Gyorsreagálású Hadtestben szolgáló informátorokat jelölt meg forrásként. Az általuk elmondottak alapján a GUR különleges egységei néhány nappal ezelőtt

egy Black Hawk helikopterrel szálltak le Pokrovszknál.

A műveletet orosz drónok tevékenysége nehezítette és éppen akkor zajlott, amikor az oroszok arról tájékoztattak, hogy bekerítette az ukrán erőket a térségben.

Pokrovszk ostroma: teljes a káosz

Az oroszok most tehát azt állítják, hogy az ukrán elitegység bevetése kudarcot vallott. Csakhogy ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel. Ezzel totálisan szembe menve z orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül

senki sem élte túl a támadást.

Két ukrán katonai forrás azonban erre válaszul azt az információt adta, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel. Közben Moszkva azt is állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.