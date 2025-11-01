Pokrovszk ostroma: megszólaltak az oroszok a helikopterről ledobott ukrán elitegységekről – "Senki nem élte túl"
Az orosz védelmi minisztérium szerint csapataik meghiúsították az ukrán különleges erők kísérletét, hogy helikopterrel katonákat juttassanak el a kelet-ukrajnai Pokrovszk városába, ahol heves harcok folynak a frontvonal mentén. Pokrovszk ostroma zajlik, de a valós helyzet teljesen átláthatatlan.
A pokrovszki brutális ütközetről a Világgazdaság is beszámolt. Arról írunk, hogy a Reuters szerint Ukrajna különleges erőket vetett be a ostromlott településnél.
Az amerikai hírügynökség információi szerint a hét elején a Katonai Hírszerzés Főigazgatóság (Hadi Felderítő Főcsoportfőnökség, vagyis a hírhedt GUR) különleges erőit vezényelték a donyecki Pokrovszkba az ott kialakult helyzet stabilizálása érdekében.
A Reuters egészen pontosan arról számolt be, hogy „Ukrajna különleges alakulatokat küldött az ostrom alatt lévő Pokrovszk keleti részén zajló harci cselekményekhez. Ez a művelet megmutatja, hogyan küzd Ukrajna a stratégiailag fontos város stabilizálásáért, miután orosz csapatok tucatjai törték át a vonalát az elmúlt hónapban.”
A hírügynökség a DSHV 7. Gyorsreagálású Hadtestben szolgáló informátorokat jelölt meg forrásként. Az általuk elmondottak alapján a GUR különleges egységei néhány nappal ezelőtt
egy Black Hawk helikopterrel szálltak le Pokrovszknál.
A műveletet orosz drónok tevékenysége nehezítette és éppen akkor zajlott, amikor az oroszok arról tájékoztattak, hogy bekerítette az ukrán erőket a térségben.
Pokrovszk ostroma: teljes a káosz
Az oroszok most tehát azt állítják, hogy az ukrán elitegység bevetése kudarcot vallott. Csakhogy ukrán katonai források viszont azt közölték, hogy az egységek sikeresen leszálltak és harcolnak az orosz erőkkel. Ezzel totálisan szembe menve z orosz védelmi minisztérium szombati tájékoztatása szerint a helikopteren tartózkodó 11 ukrán katona közül
senki sem élte túl a támadást.
Két ukrán katonai forrás azonban erre válaszul azt az információt adta, hogy Kijev különleges egységei sikeresen leszálltak Pokrovszk egyes részein, és ott harcolnak az orosz erőkkel. Közben Moszkva azt is állítja, hogy csapatai bekerítették az ukrán kontingenseket.
Miért fontos település Pokrovszk?
A Donyeck megyében fekvő Pokrovszk az elmúlt hetekben az egyik legintenzívebb harci övezetté vált, ahol az orosz erők újabb előretörésről számoltak be, az ukrán fél pedig továbbra is ellenáll az orosz csapatok támadásainak.
Pokrovszk elfoglalása kulcsmozzanat lehet, hiszen egy fontos közúti és vasúti csomópont. Amennyiben elesik, további előrenyomulást tehet lehetővé az orosz erők számára a keleti donyecki régió felé, amelyet Oroszország teljes egészében meg akar szerezni. Az orosz hadsereg már több mint egy éve csak nagyon lassan tud nyomulni Pokrovszk irányába.