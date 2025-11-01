Valami óriási dolog készül Kárpátalján: az ukránok rájöttek, itt biztonságban vannak Putyin elől – ez lehet az új Donbász, megindult a betelepülési hullám

Kárpátalja jelentős gazdasági átalakuláson megy keresztül. Míg a régió korábban az agráriumra és turizmusra koncentrált, addig mostanra egy erős ipari és energetikai központtá kezd átalakulni. Az elmúlt időszakban Kárpátalján sorra jöttek létre ipari parkok, a régió infrastruktúráját, valamint energiaellátását megerősítették annak érdekében, hogy vonzóbbá váljon a gyártó- és feldolgozóipar számára. Sok vállalat költözött át ide, hogy itt működtethesse üzemeit – mutat rá elemző cikkében az Epravda.

Kárpátalja vált a nehézipar új célpontjává Ukrajnában /Fotó: Shestakov Dmytro

Ipari parkok és beruházási lendület

Az orosz–ukrán háború 2022. februári kiszélesedése óta új fejezet nyílt Kárpátalja életében: 330 vállalat, köztük kohászati és a gépészeti üzemeik helyezték át ide tevékenységüket a harcok sújtotta keleti és déli régiókból. A vállalkozásokkal együtt több tízezer ukrán költözött a régióba.

A cégek és az dolgozók áttelepülése élénkítette a régió gazdaságát: a 64 területi közösség költségvetése a regionális költségvetéssel együtt megduplázódott 2021-hez képest. Vaszil Ivancso, a Kárpátaljai Regionális Katonai Közigazgatás (OVA) első helyettes vezetője szerint

az adóhivatal hatszor annyi adót szed be a régióban, mint 2021-ben.

Ez a szám még az infláció és a hrivnya leértékelődésének hátterében is szép teljesítmény.

A Gazdasági Minisztérium legfrissebb, 2023-ra vonatkozó becslései alapján az összes ukrán áttelepülő vállalat 40 százaléka Kárpátaljára költözött. Az OVA adatai szerint az áttelepített vállalatok

2022-ben 92 millió hrivnyát fizettek be adóként a helyi költségvetésekbe,

2023-ban ez az összeg 202 millió,

2024-ben 503 millió,

2025-ben pedig 756 millió hrivnya.

A cégek főbb iparágai a feldolgozóipar, a gépipar, az építőipar, az informatika és a szállítmányozás.

Az egyszeri társadalombiztosítási járulék befizetése a 2023-as 100 millió hrivnyáról 2025-re 716 millió hrivnyára emelkedett, az áthelyezett vállalkozásoknál alkalmazottak száma 2200-ról 11 700-ra nőtt.

Beszédes az is, hogy Kárpátalján az ipar villamosenergia-fogyasztása egyharmadával nőtt.