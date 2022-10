Már a kamatdöntő ülés előtt erősödött a forint, azok után, hogy reggel még 414 forint felett jegyezték az eurót, kora délutánra 411 alá bukott a kurzus. Az MNB döntése után (nem változott az alapkamat, ahogy azt az elemzők várták) az OTP részvényei kismértékben erősödtek, az euró kurzusa pedig 413 forint környékén állapodott meg.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A piaci környezet változása és a hazai kamatkörnyezet alakulása alapján a forintnak erősödnie kellene – épp a fenti folyamatot jelezte előre kedd reggeli elemzésében az Erste Befektetési Zrt. Az egyik ok szerintük, hogy a földgáz ára jelentős mértékben esett az elmúlt napokban, kedden 92 eurón is járt a megawattórányi ár, és a későbbiekben is 100 euró alatt maradtak a jegyzésárak, gyakorlatilag a háború előtti szinteken. S az egyre olcsóbb gázért ráadásul már nem a piacon beszerzett devizában kell fizetnie az MVM-nek Oroszországnak, hanem – év végéig – a jegybank tartalékából, ezáltal ezek a tételek már nem helyeznek nyomást a forint árfolyamára.

A külkereskedelmi deficitnek és a folyó fizetési mérlegnek az elkövetkező hónapokban javulnia kellene, sőt nagy valószínűséggel javulni fog. Annál is inkább, mert az energiaköltség nélkül többletes a mérleg. Ez pedig egyértelműen csökkenti vagy csökkentenie kellene a forintra nehezedő nyomást, miközben az effektív kamatkondíciók is sokkal szigorúbbak

– tették hozzá.



Az euró-forint árfolyam júniusban 390 és 400 között mozgott, míg most inkább a 410–415 közötti tartományban látható. Az Erste szakértői szerint ennek nem így kellene lennie,

pláne annak fényében, hogy mostanra született egy 17 pontos egyezség az EU és a kormány között, és elég valószínűnek tűnik a megállapodás december közepéig a felek között az uniós pénzek folyósításnak újraindításáról.

Ez pedig több eurót jelentene a gazdaság számára, ami megint csak a forint erősödésének irányába mutató várható esemény.