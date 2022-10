Jó esély van egy korrekciós hullám indulására, de fontos, hogy ez nem trendfordulót jelent, az első fontosabb ellenállási szintekig tarthat, amelyeket jelöltünk a grafikonokon. Az OTP kilóg a sorból, mivel a támasz alól próbál fordulni, és a mozgás intenzitása is alacsonyabb. A negatív nemzetközi befektetői hangulatban folytatódott az OTP árfolyamának esése, és meg is érkezett egy rendkívül fontos támaszhoz, amely 8 ezer forint közelében húzódik. Egyelőre innen próbálkozik a fordulattal, azonban még nem egyértelmű, hogy sikerrel jár-e. Amennyiben a későbbiekben szignifikánsan letörik ez a támasz is, hosszabb távon a 7157 forintos szint lehet megcélozható, ott található a következő erősebb Fibo-szint.

Ennél jóval izgalmasabb a Richter árfolyammozgása, hiszen a gyógyszergyártó jegyzése meghatározó támaszhoz ért 7 ezer forint közelében. Itt húzódik ugyanis a korábbi csökkenő hullámra mért 76,4 százalékos Fibo-szint, illetve a március óta tartó emelkedő trendcsatorna alsó trendvonala, amelyből megpróbált kitörni júliusban. Felül kialakult egy meredek csökkenő trendvonal, amely 7330 forintnál található, erre érdemes figyelni, áttörése esetén pozitív korrekció indulhat a részvényben.

A Mol árfolyama folyamatosan esik augusztus eleje óta, talán most indulhat egy korrekciós mozgás. Az RSI indikátor próbál visszakapaszkodni a 30-as szint fölé, amennyiben ez sikerül, a korrekció első körben a 2500 forintos szintig tarthat. Az augusztus óta tartó csökkenő trendvonal jelenleg 2550 forintnál található, és szintén ellenállást képez.

A Magyar Telekom árfolyamában is fontos támaszok kerültek letörésre, most a 261,8 százalékos Fibo-szintet kezdte tesztelni, mely 289 forint alatt található. Amennyiben a támasz kitart, kisebb pozitív korrekció jöhet a 304 forintos szintig, ahol a rövid távú csökkenő trendvonal található. Az RSI indikátor vételi jelzést adott, visszapattant a 30-as szint fölé.