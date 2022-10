Ray Dalio közel félévszázados pályafutása alatt nemcsak legendává vált, de az egész alapkezelési iparág felfuttatásában nagy szerepe volt. Most úgy látta, hogy elég volt a sikereres, de kimerítő munkából: a hatalmas cégbirodalom irányítását átadja két eddigi vezetőtársának. Az igazgatóságban ugyan még megtartja helyét és időnként a piacokat is értékeli, segítve a döntéshozatalt.

Fotó: Pedro Fiuza / NurPhoto via AFP

A céget Dalio 1975-ben alapította, és azzal ért el áttörést, hogy míg a befektetési alapok többnyire még csak a gazdag egyéni ügyfeleket célozták, addig ő a nyugdíjalapok felé fordította figyelmét, akik rengeteg pénzzel rendelkeztek, de általában konzervatív befektetési stratégiát követtek. Dalio, akinek komoly devizapiaci tapasztalata is volt, rávette őket, hogy bízzák alapjaira a pénz menedzselését, mégpedig úgy, hogy nemcsak a részvénypiacokon, hanem akár kockázatosabb eszközök piacán is befektet nekik.

Cserébe nagyfokú átláthatóságot ígért, és beosztottjait között is teljes őszinteségre buzdította, ami végül jótékonyan hatott az elért hozamokra. Dalio így nemcsak ügyes alapkezelőként, de jó csapatépítőként, cégirányítóként is híressé vált.

A 2008-as válság előrejelzése és a közben elért hozamok tették igazán híressé,

és egyik legfőbb alapja, a Pure Alpha idén is 35 százalék pluszt hozott eddig, ugyanakkor egy másik alap, az All Weather, amelytől stabil hozamokra számítanak a piaci tendenciáktól függetlenül, egyelőre 27 százalékos veszteséget mutat idén. Kétségkívül egy világjárvány, majd egy közvetlenül azt követő európai háború nem éppen egy könnyen előrejelezhető és kezelhető időszak, a tapasztalt szakember most már a következő generációnak adja át a lehetőséget, hogy ilyen helyzetben is vonzó hozamot érjenek el.