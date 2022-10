Az Egyesült Államok fontolgatja, hogy megtiltsa az orosz alumínium behozatalát, szigorítva ezzel az Oroszország elleni szankciókat. Ennek még önmagában nem lenne nagy jelentősége, miután tavaly a teljes amerikai alumíniumimport mindössze 5 százaléka származott Oroszországból, a döntő része Kanadából érkezett, emellett még az Egyesült Arab Emirátusok volt érdemi szállító. Az ING elemzése szerint a probléma az, hogy a Londoni Fémtőzsde (LME) is azt tervezheti, hogy kitiltja raktáraiból az orosz alumíniumot.

A fémeket eddig általában alig érintették a szankciók, így az árakban sem voltak lényeges elmozdulások, azonban a piac még emlékszik arra, amikor 2018 áprilisától 2019 januárjáig az amerikai kormányzat szankciókkal sújtotta az orosz alumíniumgyártókat, ami átmenetileg heves áremelkedést okozott. Most még nem nagy az árugrás, viszont nem is konkrétak még az amerikai tervek, sőt, nem is feltétlenül teljes tilalomról lesz szó. Lehet, hogy csak magas vámot vezetnek be, de az is felmerült, hogy csak az orosz Ruszalra vonatkozna a tiltás.

Ha be is következne a tiltás valamelyik formája, az eddig Amerikába érkező orosz alumíniumot vélhetően eladnák Kínának, amely amúgy is importál Oroszországból. Elképzelhető, hogy Kína diszkonttal vásárolná a többletet, és utána piaci áron továbbadná Európának vagy az Egyesült Államoknak, és akkor a piac alig érzékel valamit,

legfeljebb átmeneti és kismértékű áremelkedés jelentkezik.

Ha azonban a Ruszalra vezetnének be olyan szankciókat, amelyek gyakorlatilag kiszorítják a nyugati piacokról a céget, már erősebb lehet a hatás, mivel a globális alumíniumtermelés 6 százalékát adja, de ami ennél is fontosabb: nemcsak a kész alumíniumot exportálja, hanem a gyártáshoz szükséges bauxitot és a belőle készített timföldet is, vagyis az egész alumíniumtermelési láncban fontos a szerepe. Európa a háromféle termék megvásárlásával a Ruszal árbevételének 40 százalékát adja, vagyis az európai termelők erősen függnek tőle.

Néhány európai cég máris próbálkozik a diverzifikációval, hogy ne érje váratlanul egy esetleges tilalom, van, amelyik már nem is rendel orosz anyagot jövő évi szállításra. Számottevő hatás mindazonáltal akkor jelentkezne, ha a Londoni Fémtőzsde ténylegesen is kitiltaná a Ruszal fémeit a raktáraiból. A vevőknek így figyelniük kellene, hogy kitől vásárolnak, hisz a Ruszal egyszerűen nem tudná leszállítani a fémet, nem tudna teljesíteni. Márpedig a tőzsde raktáraiba az elmúlt években háromnegyed részben orosz alumínium érkezett.

Most azonban egy másik probléma is jelentkezik:

a vásárlók félnek a tilalomtól, nem kötnek üzletet az orosz fémre, így az egyre inkább felhalmozódik a raktárakban,

sőt, lassan megtölti őket, míg végül kényszereladásra kerül, lenyomva az árat. Ha viszont bekövetkezik a tiltás, a kínálati oldal szűkül le, miközben az orosz exportőrnek máshol kell vevőt keresnie. Ez a helyzet jókora fennakadást okozna az alumíniumkereskedelemben, de addig a bizonytalanság is kárt okoz a raktárak túltöltésével. A legjobb lenne, ha minél hamarabb döntés születne, eloszlatva minden további bizonytalanságot.