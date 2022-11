Míg 2020-ban a háztartások 10,7 százaléka számított okosotthonnak, ez az arány globálisan 19 százalékra nőhet 2024-re – derül ki az SPB Befektetési Zrt. közleményéből. A vállalat értékelése szerint ebben jelentős szerepe van energiaválságnak.

Fotó: RossHelen / Shutterstock

Ugyanis a háztartások hűtésének és fűtésének okosítása révén akár 15-20 százalékkal is mérsékelhető egy ingatlan energiafelhasználása.

A cég szakértői úgy vélik, hogy az iparág gyorsulását segíti az 5G hálózatok megjelenése is, mivel a vezeték nélküli technológia ötödik generációja akár ötvenszer gyorsabb sebesség elérésére is képes lehet, mint a régebbi 4G. Emiatt az otthoni okoseszközök kapcsolódni tudnak más adatigényes alkalmazásokhoz, például az önvezető autókhoz.

Dinamikusan bővülő piac

Az okosotthonok piaca a becslések szerint globálisan 155,82 milliárd dollárra nőhet 2024-re, így a befektetőket is egyre jobban érdekli a terület, miközben az ezzel foglalkozó cégek egyre jobb teljesítményt nyújtanak. Például a Vivint Smart Home utolsó jelentése szerint a cég bevételei 13,6 százalékkal nőttek a harmadik negyedévben, míg Resideo Technologies árbevétele 8,2 százalékkal emelkedett.

Előbbi EBITDA eredménye 36,9 millióról 195,5 millió dollárra nőtt ugyanezen időszakban, míg utóbbinak az EBITDA-ja 19,24 százalékkal erősödött a harmadik negyedévben. Az Alarm.com közölte: a cég bevételei 12,4 százalékkal bővültek, ráadásul a vállalat 35,4 százalékkal növelte az egy részvényre jutó adózott profitját az idei harmadik negyedévben.

A 2017-ban alapított Chameleon Smart Home révén még az idei évben a magyar tőzsdén is megjelenhet az első okosotthon-cég. A magyar vállalat a világon elsőként fejlesztett az okosotthont az okostársasházzal és az okosvárossal összekapcsoló, felhőalapú applikációt, amelyet 2021-ben a Dubaji Világkiállításon mutatott be. Megoldását Németországban, Szerbiában és Romániában is használják, valamint Kanadában terjeszkedik.

A tervek szerint a Chameleon részvényei a hazai középvállatok tőzsdei megjelenését elősegítő Mentor Program keretein belül 2022-ben regisztrálásra kerülhetnek a Budapesti Értéktőzsde Xtend piacán.