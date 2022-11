Az amerikai és a nyugat-európai társaikat több hetes csúszással követve a héten itthon is elrajtol a harmadik negyedéves vállalati gyorsjelentési szezon. A befektetők idegeinek és a cégek árfolyamának is jót tenne egy erős eredményeket hozó időszak, a kihívásokkal tarkított idei évben ugyanis alig néhány magyar részvény tud érdemi tőzsdei hozamot felmutatni.

A Mol nyitja, az Opus zárja a sort

A sort péntek hajnalban a Mol nyitja, a következő héten pedig már igazi beszámoló dömping várható a javából, a három másik blue chippel együtt négy közepes méretű tőzsdecég is felfedi a lapjait. Hétfőn a Waberer’s számait ismerhetik meg a befektetők, a kedden pedig nagyüzem jön, a Richter és a Magyar Telekom mellett a Graphisoft Park és a Zwack is ekkorra időzítette beszámolójának közzétételét. A nagypapírok közül utolsóként az OTP ad számot csütörtökön, ekkor számol be háromhavi teljesítményéről a Masterplast is.

Fotó: Bloomberg / Getty Images

A hónap közepétől némileg enyhül a pörgés, szép sorban az Alteo, a Rába, majd az ANY Biztonsági Nyomda és a CIG Pannónia időközi beszámolója érkezik majd. November legvégén viszont ismét fokozódnak az izgalmak, ugyanis 48 órán belül jelent a Duna House, az MKB Bank, a 4iG és az AutoWallis is. A szezont – már-már hagyományosan – az Opus zárja majd december közepén.

A legnagyobb figyelem minden bizonnyal a BUX index több mint 90 százalékát kitevő négy blue chipet övezi majd, ezért érdemes rájuk bővebben is kitérni.

A Molnak áll a zászló, aggasztó előjelek a Telekom-osztalékról

A kiugró energiaáraknak köszönhetően a tengerentúli és az európai cégek körében is az energiaszektortól szállította a legerősebb eredményt, a hazai mezőnyből is a Mol emelkedhet ki leginkább. A magyar olajvállalatot ugyan továbbra is sújtja az extraprofitadó és az üzemanyagár-sapka, miközben a háború kitörése óta tetemesre nyílt Ural-Brent árkülönbség is szűkült valamelyest. A kedvezőtlen szabályozói hatásokat ugyanakkor ellensúlyozhatta a változatlanul kedvező külső környezet, a magas olaj és gázár, illetve a felfutó finomított termékértékesítés. A konszenzus alapján újabb rekorderedményt szállíthat a társaság, amely számára további kedvező előjel a horvát leánycég közel duplázódó profitja is.

Bár az árfolyam nem igazán tükrözi az optimista várakozásokat, és épp csak kint van a vízből idén a Mol árfolyama, a blue chip közül ezt egyedüliként mondhatja el magáról.

Tegnap verdiktet mondtak az elemzők a Magyar Telekomról is, a piaci konszenzus alapján a bevétel soron hétszázalékos bővülésről számolhat be a távközlési vállalat, profitja viszont ötödével apadhatott július és szeptember között. Utóbbi jelentősen rontja az osztalékkilátásokat, miközben a 10 százalék feletti hozamot kínáló tízéves magyar állampapírral sem tud versenyezni a Telekom. Ennek tükrében nem is meglepő az év elejétől elszenvedett 28 százalékos árfolyamesés.

Ígéretes kilátások a Richternél, sokasodó kérdőjelek az OTP-nél

Stabilabbnak bizonyul idén a Richter kurzusa, amely csupán öt százalékkal erodálódott 2022-ben. A gyógyszergyártónak a számos magyarnak bosszúságot okozó forintgyengülés kifejezetten kedvez, hiszen bevételeinek több mint 90 százalékát a külpiacokról szerzi. Emellett a nyugati piacokon Vraylar néven forgalmazott csúcskészítményére is támaszkodhat a kőbányai székhelyű társaság. Csak az Egyesült Államokban több mint félmilliárd dollár értékben fogyott a készítményből az AbbVie értékesítési partner beszámolója alapján, ami a 46 milliárd forintot hozhatott a negyedévben a Richter konyhájára. Mindezek nyomán újabb erős eredményre van kilátás az egyébként elképesztő készpénzmennyiségen ülő társaságnál.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A makropapírként számon tartott OTP-t idén a borús gazdasági kilátások miatt is büntetik a befektetők, a közel felére zsugorodó árfolyamban a különadók és a háborús feleknél meglévő, orosz és ukrán érdekeltségek jelentette kockázatok is benne vannak. A magas kamatkörnyezet elvileg kedvez a bankszektornak, az extraprofitadó és a kiterjesztett kamatstop ugyanakkor árnyalja a képet, miközben a recessziós aggályok és a magas infláció a hitelfelvételi kedvet is visszavetheti, miközben az adósságállomány minősége is romolhat. A Moody’s éppen a problémás hitelek jelentette kockázatok miatt rontotta negatívra a magyar bankrendszer kilátásait a minap, az OTP-t követő elemzők pedig a közelmúltban ugyancsak óvatosabbak lettek a nagybank kilátásit illetően. Mindezek miatt különösen izgalmasnak ígérkezik az OTP jövő csütörtöki beszámolója.

A kisebb cégek közül a megújuló energiában utazó Alteo és az építőipari anyagokat gyártó, szigetelőiparban terjeszkedő Masterplast jelentéseit azért is lesz majd érdemes figyelemmel kísérni, mert a két növekedési pályán lévő társaság eddig az energiaválság nyertesei közé tartozik, amit a részvényárfolyam is tükröz.