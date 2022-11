Magas olajárak és még mindig magas finomítói marzsok jellemezhették a Mol harmadik negyedévét, ezzel pedig ismét stabilan magas eredményt érhetett el a vállalat a harmadik negyedévben is. Bár kedvezőtlen hatások is vannak az adók tekintetében a jelenlegi pozitív külső környezeti hatások ezt ellensúlyozzák. Összességében az előző negyedév rekorderedményéhez képest mérsékeltebb számokat várunk, azonban a korábbi évekkel összehasonlítva az upstream és a downstream szegmens is kiemelkedő profitabilitással működhetett