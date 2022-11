Évszázados brókertapasztalat, hogy amikor a philadelphiai baseballcsapatok jól teljesítenek, megremegnek a pénzügyi piacok.

A legenda forrása a régi Philadelphia Athletics, amely 1929-ben bajnokságot nyert, s még abban az évben összeomlott a New York-i tőzsde,

s elkezdődött a nagy gazdasági világválság. Ez akár még véletlen is lehetett volna, de 1980-ban egy másik városi csapat, a Phillies először nyerte meg a World Series rájátszást, s már jött is a menetrendszerű recesszió, amely egészen 1983-ig tombolt, amikor végre kikapott az utolsó fordulóig versenyben lévő csapat. 2008-ig kellett várni, hogy a Phils másodszor is az első helyen végezzen. És még abban az évben csődöt jelentett a Lehmann Brothers, s máris nyakunkon volt a másodlagos jelzálogpiaci válság.

Most is komoly piaci aggodalmat keltett, hogy a Phils 13 év után visszatért a baseball nagyszínpadára, s ha nyerne, akkor Isten mentse Amerika gazdaságát.

A Houston Astrosnak a döntőben nem egyszerűen a Philliest kell legyőznie, hanem meg kell mentenie az amerikai gazdaságot – terjeszti egy népszerű tweet. Míg a Phils által megnyert elődöntő után az terjedt a pénzügyi közösségi oldalakon, hogy

a vesztes San Diego Padres megállíthatta volna a közelgő recessziót.

A The Wall Street Journal emlékeztet, hogy az efféle elemzéseknek csupán annyi a tudományos alapjuk, hogy a Phillie Phanatic kabalája egy nagy testű, röpülésre képtelen madár a Galápagos-szigetekről. Ám a befektetők, különösen a durva piacokon,

szeretik a fekete mágiát okolni a fájdalmas veszteségeikért. És ha tőzsdén sokan hisznek valamiben, akkor arra már elemzést lehet építeni.

Az emlékezetes 2008-as esztendőben, amikor a Phils még csak menetelt a bajnoki címhez vezető hosszú úton, a Philadelphia Inquirer azt latolgatta: vajon a győzelem a gazdasági végzet hírnöke?

Még a Moody’s Analitics helyi elemzői is azzal számoltak, hogy a baseballcsapat szereplése fontos gazdasági mutató.

Bár a sportban és a piacokon sok ember babonás, a Phillies stadionnak nevet adó Citizens Bank elnöke, Bruce Van Saun úgy véli: a véletlen egybeesések ugyan érdekesek, de a recessziónak semmi köze a Phillieshez, ezért alig várják, hogy győzelmet ünnepelhessenek, s az amerikai gazdaságnak is szurkolnak.

Narratívában persze nincs hiány. Amíg a makrogazdasággal egyenes összefüggést látnak a sportmágiában hívők, addig Sam Stovall, a New York-i CFRA Research befektetéskutató cég vezető részvénystratégája arra hívja fel a figyelmet, hogy

a részvénypiacon éppen fordított a korreláció. A Phillies növekvő fájdalma a részvényárfolyamok emelkedő hullámát indítja a tőzsdén.

Így például a piacok jól teljesítettek, 14,6 százalékot emelkedtek 1964-ben, abban a szörnyű baseballévben, amikor a Philadelphia a favorit befutó pozíciójából bukott el. Stovallnak nem kellett messzire mennie sportspekulációért, hiszen néhai édesapja, Robert Stovall népszerűsítette a Super Bowl Predictort, amely az amerikaifutball-döntő eredménye alapján jósolja meg a tőzsdei kilátásokat. Eszerint ha a régi National Football League csapata nyer, akkor bikapiac jön, ha az egykori American Football League csapata hódítja el a trófeát, akkor medvepiac következik. A mutató az elmúlt években nem volt mindig pontos, de az 1967 óta rendezett 55 Super Bowlból 41 esetben találó volt a jóslat.

Tehát a Super Bowl indikátornak 75 százalékos a találati aránya.

Más szóval, az amerikai futball révén a Philadelphia Eaglesnek is lehet beleszólása a piacok jövőjébe. Annál is inkább, mert 1981-ben és 2005-ben kikapott, s a Dow úgy esett, ahogy az meg van írva. Igaz, 2018-ban hiába nyert a csapat, mégis beomlott a piac.

Ám a babonás befektetők most inkább a baseball-liga novemberi rájátszását figyelik: piaci iránymutatásra várva.

Két forduló után a Houston és a Philadelphia döntetlenre áll. A harmadik meccset hétfőn elmosta az eső, és

a mérkőzést kedd estére halasztották.

Ha továbbra is ilyen szoros marad a játék, s hétközben nem jutnak dűlőre a csapatok, akkor a mindent eldöntő hetedik összecsapásra vasárnap kerül sor.