Miután Elon Musk megvette a Twittert, alaposan fel is kavarta az állóvizet a cégnél, ami nem csak az oldal felhasználóit érinti – a kék pipáért történő fizetési javaslat kapcsán például – de a vállalat dolgozóinak az élete is átalakult.

Fotó: NurPhoto / NurPhoto via AFP

A Teslánál is gyakran irreális határidőket követelő milliárdosnak megfelelni kívánó menedzserek az alkalmazottak egy részétől napi 12 órányi munkát várnak el, heti hét nap, ami 84 órásmunkahétnek felel meg. A közösségi oldalt 44 milliárd dollárért megvásárló Musk korábban jelezte, hogy jelentős leépítéseket is tervez a cégnél, amire szüksége is lesz, hogy a Twitter nyakába vett 12 milliárd dolláros adósságot törleszteni tudja.

A verifikáció nagy viharokat kavaró átalakításán dolgozó programozók arról számoltak be, hogy az elvárás gyakorlatilag az, hogy megállás nélkül dolgozzanak a váltás élesítésén.

Az alkalmazottak ugyanakkor arról nem kaptak értesítést, hogy túlóra, szabadnap vagy a munkahelyük megmaradása lesz-e a jutalmuk éjt nappallá tevő igyekezetükért.

Sokan aggódnak a cégnél várható jövőjük miatt amennyiben nem képesek időre végezni a feladattal, miközben a menedzsereket arra kérték, végezzék el a dolgozók teljesítményének értékelését és jelezzék, mely dolgozókat tartanának meg a cégnél. Azonban a vezetők is hatalmas nyomás alatt dolgoznak, egyes jelentések szerint a hétvégén többük is a cég irodájában aludt.

A tőzsdefelügyeletnek benyújtott dokumentumok szerint hétfőn Musk a vállalat igazgatótanácsát is feloszlatta, miután a cég felsővezetőit már a múlt héten elbocsátotta – írja a Business Insider. A Twittert a reklámoktól megszabadítani kívánó, ám azt előfizetési bevételekkel pótolni tervező Musk az első kérdésben már jó eredményeket ért el, hiszen több hirdető be is jelentette távozását a platformról, ám a második kérdésben kevésbé tűnik sikeresnek, javaslata nem aratott osztatlan sikert.