Kurali Zoltán, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) vezérigazgatója szerint a jövő év során kiemelten fontos lesz az egyre csak gyűrűző kockázatok mellett körültekintően kezelni mind az államadósságot, mind a költségvetést.

Fotó: Shutterstock

Kurali Zoltán elmondta: az idei évi, elképesztő mértékű kamatemelésekkel tarkított gazdasági környezetében nehéz dolguk volt az államadósság kezelésében, de minden akadályt sikerrel vettek. A rövid és a hosszú lejáratú kötvények hozama is nőtt, ám most egy érdekes helyzet állt elő:

a rövid lejáratú kötvények magasabb hozamokkal kecsegtetnek, mint a hosszúak.

A forint dollárral és euróval szembeni gyengülése nem tett jót a kockázati feláraknak, amelyek az év eleji 1 százalékpontról év közben 4 felé is kalandoztak, jelenleg 3 százalékpont környékén tanyáznak. Ennek okaként az inflációs sokkot és a kialakult háborús környezetet nevezte meg, ami kockázatkerülésre ösztökélte a piaci szereplőket.

Az ÁKK grafikonján jól látszik a kockázati felárak szintjének erős csapongása

Az idei eredményekről is szót ejtett a vezérigazgató.

Kurali Zoltán az intézményi piac teljesítményéről elmondta: a korai kötvénykibocsátások révén viszonylag alacsony kamatok mellett került sor a kötvények piacra dobására, ezzel jókora likviditást biztosítva az államháztartásnak.

A lakossági piacot tekintve közölte: jelenleg 1300 milliárd forintnyi intézményi és 8600 milliárd forintnyi lakossági állampapírral rendelkezik a publikum. Ezek az adatok azt mutatják, hogy az ÁKK nem tudja elérni a célként kitűzött 11 ezermilliárd forintos lakossági állományi célt 2023-ban a kifejezetten kedvezőtlen piaci körülmények miatt.

Tervben van egy lakossági benchmarkindex bevezetése is, ami jobb rálátást biztosíthat majd a trendekre.

Kurali kiemelte: ezek után portfóliószinten kezelik majd az államadósságot, három alapterméktípusra bontva azt: egy fix kamatozású új magyar állampapírra, ami 5 éves futamidővel és fix kamattal érkezik majd, a fix, sávos kamatozású MÁP Pluszra és a változó kamatozású Prémium Állampapírra, amely legalább 5 éves futamidővel és változó kamatozással fog működni, adagolt kibocsátás mellett.

Az ÁKK jövőre 11 869 milliárd forintos bruttó kibocsátással számol, ami kismértékben alacsonyabb, mint az elmúlt ötéves átlag. A nettó kibocsátás 3409 milliárd forint lesz.

Az intézményi piac jövőjével kapcsolatban elmondta, hogy érkezik egy 3 éves fix kötvényopció az év során, ha a piaci körülmények lehetővé teszik majd. Ehhez csökkenő inflációs környezetre lesz szükség.

Az intézményi kötvények futamidejét igyekeznek folyamatosan mérsékelni az év során, a kilencéves átlagidőt hatra csökkentenék, ezzel párhuzamosan pedig vissza tervezik fogni a változó kamatozású kötvények kibocsátását is.

Tervben van egy dollárkötvény kibocsátása is, 4 milliárd dolláros felső határral, egy publikus tranzakció keretében, de jövőre is nyitottak lesznek a privát megkeresésekre is. A zöldkötvényeket tekintve pedig kifejtette: két új irányt látnak elképzelhetőnek a téren, egy fenntarthatósághoz kötött kötvényt és egy valamilyen, egyelőre tervezés alatt álló szociális kötvényt, amellyel tarkítani lehetne a palettát.