Újult erővel tértek vissza a hazai kisbefektetők az értékpapírpiacra a szeptemberi megingást követően, és mivel a piaci széljárás is kedvezőbbre fordult, nagyságrendileg közel félezer milliárd forinttal gyarapodott a házasságok értékpapírvagyona októberben.

Fotó: Getty Images

A 2,9 százalékos bővülést követően ezzel minden korábbinál nagyobb, összesen 16 712 milliárd forintnyi befektetett vagyonnal rendelkezik a lakosság a jegybank legfrissebb adatai szerint.

A megtakarítási kedv az ismételten rekordot döntő infláció és az egyre borúsabb gazdasági kilátások mellett rendkívül megugrott, a második őszi hónapban ugyanis 402 milliárd forintot helyezett el különböző értékpapírokban a hazai lakosság. Ez több mint hároméves csúcs, legutóbb 2019 júniusában kötöttek le ennél is több pénzt – 550 milliárd forintot – az előretekintő megtakarítók. A kora őszi piaci árfolyamzuhanás után a hozamok is felpattantak, és 67 milliárd forinttal növelték a befektetések értékét.

A friss befektetések közel háromnegyede állampapírokba vándorolt, amelyekből bő 281 milliárd forintért vásároltak be a háztartások. A kiemelkedő érdeklődés egybeesett az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) által kibocsátott új, vonzóbb hozammal kecsegtető lakossági állampapírok megjelenésével.

A hosszú – vagyis egy éven túli – lejáratú papírokból rögtön 109 milliárd forintnyit be is táraztak a kisbefektetők, akik emellett a rövid kötvények – köztük a diszkontkincstárjegyek – iránt továbbra is élénk keresletet támasztottak. Az utóbbiakból 155 milliárd forint értékben jegyeztek a forgalmazóknál. A gyenge forint mellett az előzőknél szerényebb méretű devizakötvény-portfólióikat is kibélelték a háztartások, 18 milliárd forintnyit vásárolva ezekből.

A havi átértékelődésekkel együtt a lakossági értékpapírvagyon csaknem 3 százalékkal bővült, és kétmilliárd híján elérte a 10 ezermilliárd forintot. Az ÁKK 2023-ra kitűzött, 11 ezermilliárd forintos célja ilyen ütemű bővülés mellett elérhetőnek tűnik, igaz, május végén még 10 300 milliárd forinttal vették ki részüket az államadósság finanszírozásából a háztartások.

A gazdasági és tőkepiaci bizonytalanságok mellett a lakosság továbbra is előszeretettel bízza megtakarítását a profikra. Ezt jelzi, hogy a befektetési alapkezelőknél a rekordszintű nyári és szeptemberi tőkebeáramlást követően újabb 94 milliárd forintot kötöttek le. Mivel a portfóliómenedzserek munkájának eredményeként a hozamok is kedvezően alakultak, az alapokban fialtatott lakossági vagyon 1,8 százalékkal 5457 milliárd forintra nőtt. Ezzel sorozatban a hatodik hónapban döntött csúcsot az itt kezelt állomány.

Bár októberben szabad tőkéjüknek csupán egy kis részét, összesen 10 milliárd forintot vittek tőzsdére a kisbefektetők, a parkettre lépést nagyon jól időzítették. A BUX a szeptemberi 10 százalékos zuhanás után ugyanis 8,5 százalékkal pattant fel októberben, a pesti tőzsde feltámadása pedig 80 milliárd forintos árfolyamnyereséget hozott a kockázatvállaló háztartásoknak.

Különösen az OTP és a Richter hozott jól a konyhára, a vezető hazai nagypapír 14, a gyógyszergyártó vállalat részvényei pedig 10 százalékot raliztak.

A kisbefektetők kezében lévő magyar részvényállomány mindezek eredőjeként csaknem 9 százalékkal új mindenkori csúcsot jelentő 1141 milliárd forintra hízott.