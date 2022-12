A vegánizmus szintjei A vegetarianizmusnak több fajtája is van. Húst általában egyik vegetáriánus sem eszik, bár egyes irányzatok (szemi-vegetarianizmus) a hal, sőt olykor a csirke esetében is kivételt tesznek. Lakto-ovo vegetarianizmusnak nevezzük, ha valaki tejet és tojást is fogyaszt. Vannak olyan vegetáriánusok, akik se tejet se tojást nem esznek, a vegánok pedig, akik a vegetarianizmus legszigorúbb irányzatát képviselik, egyáltalán nem esznek meg semmit, ami az állatoktól származik, még a mézet sem. Ők kizárólag növényeken élnek, és azokat is minél kevésbé feldolgozott formában igyekeznek magukhoz venni.