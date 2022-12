Szédítő vágtába kezdtek a kínai piacok a kormányzati lépések nyomán

Összeszorított rugóként pattannak fel a kínai részvények és kötvények, miután – részint a tüntetések hatására is – enyhül a kínai zéró-Covid-politika, ráadásul Peking megsegíti az óriási ország földbe kalapált ingatlanszektorát is. A Morgan Stanley már javította is ajánlását.

1 órája | Szerző: Murányi Ernő

Egy hónap alatt hétszeres hasznot vághattak zsebre a kínai Country Garden Holdings dollárkötvényeibe november elején beszálló befektetők, ami rávilágít a politikai enyhülés és a piaci hangulat közötti kölcsönhatásra. Fotó: Da Qing / AFP A legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő vállalat által kibocsátott papírok szeptember közepén kezdtek el zuhanni, amikor felröppentek a hírek a szektor megroggyanásáról. A 2024-ben lejáró dollárkötvény kurzusa a Bloomberg által összeállított kimutatás szerint november 2-án 10 centig süllyedt, most hétfőn pedig 70 cent fölé emelkedett, azaz június óta a legmagasabb záróértékét érte el.

A cég hongkongi tőzsdére bevezetett részvényei is hasonlóan nagy kilengéseket mutattak. Míg június 30-án 4,95 hongkongi dolláron zártak, november 1-jén kereken 1 dolláros árfolyammal köszöntek el az aznapi kereskedéstől, majd a napokban ismét 3 dollár fölé emelkedtek. A Bloomberg Intelligence adatai is azt mutatják, hogy a Country Garden az egyik legjobban teljesítő részvény november eleje óta a kínai építőipari cégek táborában. A Country Garden egy teljesen magánkézben lévő fejlesztő, nagyobb tőkeáttétellel, mint a szektortársai, így a kötvényei sokkal volatilisabban mozognak – mondta Ting Meng, az ANZ Bank China Co. vezető kötvénypiaci elemzője. „Azon ingatlanos cégek közé tartozik ugyanakkor – tette hozzá –, amelyek állami segítséget kapnak, mivel nem váltak fizetésképtelenné, így borítékolható volt, hogy kilőnek a papírjai.” A befektetők optimizmusa a talpon maradt cégekkel kapcsolatban Peking új, Három nyíl elnevezésű politikáján alapul, amely szerint mindaddig támogatják a fizetésképességüket megőrző cégeket, amíg a lakáseladások nem állnak helyre – ezt már Csi Vei-feng, a Loomis Sayles Investments Asia vezető elemzője közölte a hírügynökséggel. Az elemzők a fentiek alapján arra számítanak, hogy a minőségi fejlesztők 2023 elején is felszálló ágban maradnak, a fellendülés előtt pedig a kormány és a kereskedelmi bankok bőséges likviditási támogatása is egyengeti majd az utat. Az ingatlanfejlesztő cégek által dominált kínai kötvénypiac novemberben összességében 20 százalékos hozamot ért el, így ez lett a Bloomberg indexe szerint 2011 óta a legjobb hónap, miután több mint egy évig senyvedett a rekordmértékű nemteljesítések és az újlakás-értékesítések folyamatos visszaesése által okozott likviditási válságban.

Az ingatlan- és a Covid-fronton – a kínai gazdasági növekedést fékező két kulcsfontosságú területen – a politikai enyhítés meghirdetése azonban a piaci hangulat megfordulását eredményezte. Néhány elemző már túlzásnak is tartja a kötvénypiaci felpattanást. „Az árazás most egy kicsit felfelé torzult” – mondta például Eddie Chia, a China Life Franklin Asset Management portfóliómenedzsere. Mindenki biztosan tudja, hogy a lakáseladások tovább gyengülnek, de a beszálló kötvénypiaci befektetők abban bíznak, hogy nem ők lesznek az utolsó vevők. Hétfőn amúgy a hongkongi tőzsde vezető indexe, a Hang Seng is száguldásba kezdett, végül 4,5 százalékos emelkedéssel, 19 518 pontos záróértékkel búcsúzva a parkettől, mivel a kormányzat egyes városokban – köztük Pekingban és Sanghajban is – enyhítette a vírustesztelésre vonatkozó szabályokat, jelezve, hogy a romló gazdasági helyzet és a felpörgő oltási kampány nyomán további lazítások jöhetnek. Zsinórban harmadik hónapja esett vissza ugyanis novemberben a gazdasági aktivitás a távol-keleti országban. A hétfői felpattanással Hongkong visszakormányozta magát a bikapiacra, hiszen már több mint 20 százalékkal veri októberi mélypontját. A hírre feljebb jutott a sanghaji vezető index is, mégpedig 1,8 százalékkal, egészen 3212 pontig. A jüan is 0,7 százalékkal erősödött, szeptember óta most először megérkezve a lélektanilag fontos 7-es dollár-jüan kereszt alá. Az elemzők azonban figyelmeztetnek, hogy továbbra is nő a vírusos megbetegedések esetszáma, ami rövid távon újabb áringadozásokat válthat ki a börzéken, különösen, ha a kormány késleltetné az újranyitást. Ahogy Kína újranyit, a fertőzések is gyakoribbá válnak, ezzel pedig a zűrzavar és a volatilitás is nőni fog. Ennek ellenére szédítő sebességű történelmi visszatérésen vagyunk túl, és legalábbis mi mindenképpen továbbra is a pályán maradunk – írta Hao Hong, a Grow Investment Group vezető közgazdásza a befektetőknek szóló jegyzetében. Hong volt az egyik első elemző, aki egy esetleges kínai újranyitást jelzett, emellett prrognosztizálta az amerikai dollár további gyengülését is, ami szintén kedvezhet a kínai piacoknak a következő években. Ráadásul az enyhülő covidpolitikáról hallva, már vasárnap felülsúlyozásra javította a kínai részvényekre adott ajánlását Laura Wang, a Morgan Stanley stratégája is.

