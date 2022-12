Bár a hozamokat tekintve idén nem sok babér termett a pesti tőzsdén, a hazai tőkepiac egy másik területen így is szép sikereket könyvelhet el, 2022-ben ugyanis rég látott ütemben bővült a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvénypalettája.

Fotó: Kallus György / VG

Az év utolsó napjaiban parkettre lépő cégekkel együtt idén több mint egy tucat tőzsdeújonc érkezett a BÉT-re, kétszer annyi, mint a két megelőző évben együttvéve.

Pedig az orosz–ukrán háború kirobbanásával eszkalálódó geopolitikai feszültségek, az elszálló infláció és energiaárak, valamint a romló gazdasági kilátások és a mindezek nyomán felcsapó heves piaci hullámok mellett a befektetők és a tőkére szomjazó vállalatok sem voltak könnyű helyzetben idén. A sok szempontból rendkívüli körülmények láthatóan mégsem riasztották el a börzére igyekvő cégeket, amiben szerepe lehet, hogy az emelkedő kamatkörnyezetben a részvénypiac egyre vonzóbb finanszírozási alternatívát jelent a cégeknek.

A BÉT az osztrák Vienna Insurance Group személyében hosszú idő után új prémium kategóriás céget üdvözölhetett, ami nagy szó még akkor is, ha nem klasszikus bevezetésről van szó, hanem arról, hogy a bécsi és a prágai után novembertől a budapesti tőzsdén is elérhetővé váltak a bécsi székhelyű biztosító részvényei.

Hagyományos tőzsdeújoncból sincs hiány, idén összesen 13 új magyar céggel színesedik a hazai részvénykínálat. Az év utolsó napjaiban is nagy a pezsgés, a biztonságtechnikai megoldásokat kínáló Valberg részvényei ugyanis épp ma reggel érkeztek meg a tőzsdeparkettre, holnap pedig további három cég – a CDSYS, a Goodwill Pharma és az Energy Investments – részvényei debütálnak a BÉT-en.

A mezőny összetétele kifejezetten sokszínű, az IT és technológia mellett az ingatlan-, az egészségügyi és a megújuló energiaszektort is több kibocsátó képviseli. Az Épdufer február eleji megjelenésével az építőipari, a Navigator Investments szeptember végi bevezetésével a pénzügyi szegmens is új szereplővel bővült, az eSense képében pedig újabb munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cég papírjaival is kereskedhetnek a hazai befektetők.

Az előző évekhez hasonlóan továbbra is főként a kisebb cégek találták meg számításukat, a 13 debütáló cég együttes tőzsdei értéke alig több 90 milliárd forintnál (csak érzékeltetésül: az OTP legutóbbi, harmadik negyedéves profitja ennél kétszer nagyobb volt). Tízmilliárd forint feletti kapitalizációval csupán két egészségipari cég, a Naturland és a Goodwill Pharma, valamint a naperőmű piacon aktív Astrasun rendelkezik. Ennek megfelelően a legtöbb vállalat a BÉT középvállalati platformjára, az Xtend piacra vezette be papírjait, egyedül az eSense választotta a Standard kategóriát.

Folyamatos kereskedés csak pár papírban alakult ki, az EU-Solar, a Biggeorge Property és a Multihome részvényeivel ellenben még egyetlen ügyletet sem kötöttek. A 2022-ben debütáló részvényekkel pedig meglehetősen vegyes teljesítményt nyújtottak. A leghosszabb ideje kereskedhető Épduferr papírjai 34 százalékkal kerültek lejjebb 10 és fél hónap alatt. Az eSense árfolyama 28 százalékot esett a május végi indulás óta, a ViVeTech piaci értéke pedig közel feleződött nyár eleje óta gyér kereskedés során.

A Naturland őszi debütálása viszont remekül sikerült, három hónap alatt közel duplázódott a részvényárfolyam. A Navigator Investments részvényesei szerény, három százalékos pluszt könyvelhettek el ugyanezen idő alatt. A kevés jól rajtoló cég közé tartozik Astrasun is, amely tőzsdei életének első hónapjában közel 80 százalékot ralizott. A kispapírokra jellemző likviditási korlátok mellett tehát néhány tőzsdeújonccal is lehetett szép hozamot elérni.