A Mol, a Richter és a Magyar Telekom után az OTP csoport is a várakozásokat bőven felülmúló profitszámokat ért el. A csütörtök éjfélkor publikált harmadik negyedéves csoportszintű adózott eredmény történelmi rekord, 189,2 milliárd forint lett, 57 százalékkal magasabb, mint 2021 azonos időszakában. Az elemzői konszenzus 147 milliárd forint volt, ezt közel 29 százalékkal sikerült felülmúlni. A közel 190 milliárdos profitszám azt a 172 milliárdos rekordértéket is meghaladta, amely még az OTP Garancia eladásakor keletkezett.

Fotó: Vémi Zoltán/Világgazdaság

Jobban nőttek a bankcsoport összesített bevételei is a vártnál, a 450 milliárd forintos adat 35 százalékos növekedést tükröz éves összevetésben. Ezzel szemben a működési kiadások visszafogottabban, 29 százalékkal emelkedtek és 203 milliárd forintot tettek ki.

Kisebb meglepetés mutatkozik a kockázati költségekben, itt az elemzők 47 milliárd forintos értékre számítottak, de végül kevesebb, 32 milliárdos céltartalékot képzett a bank. A 247 milliárd forintos működési eredmény 40 százalékkal haladja meg a referenciaértéket.

A nettó hitelállomány egy év alatt 15 százalékkal nőtt és a negyedév végén 19 480 milliárd forintot tett ki. A betétek pedig 17 százalékkal 25 815 milliárd forintra gyarapodtak. Ami viszont alig tud növekedni, az a nettó kamatmarzs, amely 3,53 százalék mindössze.

Olcsónak tűnik a részvény

A bankcsoport saját tőkéje egy év alatt 28 százalékkal 3452 milliárd forintra gyarapodott, ez egy részvényre vetítve 12330 forint, azaz a 9982 forintos tőzsdei árfolyam az egy részvényre jutó sajáttőke alig 80 százaléka. Elemzők szerint a 0,8-as P/BV alacsony értékeltséget jelent az OTP részvényekre nézve, még akkor is, ha a befektetők elvárt hozama (tőkeköltség) bőven kétszámjegyű. De azt is látni kell, hogy a bankcsoport sajáttőkére vetített megtérülése (ROE) kifejezetten magas, a harmadik negyedévben például megközelítette a 23 százalékot, a tavalyi III. negyedéves 17,3 százalék után.

Így állnak az akvizíciók - még csőben van az üzbég üzlet

Mivel július közepén megtörtént az Alpha Bank Albania megvásárlása, a harmadik negyedéves jelentés már tartalmazza annak mérleg- és eredményszámait. A szlovén Nova KBM akvizíció a helyi versenyfelügyelet jóváhagyására vár. Az üzbég Ipoteka Bank megszerzéséről sem mondtak le az OTP-ben, erről október 3-án egy megerősítő szándéknyilatkozatot írtak alá.

Háborús hatások, vegyes az összkép

A magyar központú bank orosz és ukrán kitettségei vegyesen alakultak. Az orosz állomány negyedéves alapon nőtt rubelben, amire a gyengébb forint is ráerősített. Ukrajnában viszont csökkent a hitelállomány, amit a gyengébb hrivnya is tompított. Így szeptember végén a két ország eszközeinek súlya 7,4 százalék volt a teljes csoportszintű eszközállományon belül. A két leánybank esetében továbbra is a „vállalkozás folytatásának elve” érvényesül, ugyanakkor a menedzsment az orosz operáció esetében továbbra is vizsgál minden stratégiai opciót. Egyébként folytatódtak a második negyedévben kezdődött pozitív tendenciák, az ukrán leánybank kilenchavi vesztesége 26 milliárd forintra csökkent, míg

az oroszé közel 24 milliárd forintos kumulált profitba fordult át a harmadik negyedévben elszámolt jelentős céltartalék felszabadításnak köszönhetően.

Remekelnek a régiós leánybankok

A 3. negyedévben a román kivételével valamennyi leánybank nyereséges volt és a jó teljesítménynek köszönhetően több leánybank esetében (bolgár, horvát, szerb, szlovén montenegrói, albán) az első kilenc havi teljesítmény már elérte, sőt meghaladta a 2021. évi teljes profit nagyságát.

A magyarországi érdekeltségek (OTP Core) nettó nyeresége 53 milliárd forint volt, 8 százalékkal elmaradva a tavalyi bázistól, a kamatmarzs is visszaesett 23 bázisponttal. Ennek egyrészt az oka az, hogy a referencia kamatok meredek emelkedésének a hatása a vállalati hitelek esetében csak késéssel jelentkezik, miközben a vállalati betétek átárazódása ennél gyorsabb. Emellett az elmúlt években a magyar operáció többletlikviditását felhasználva jelentős volumenben vásárolt fix kamatozású hazai állampapírokat – segítve ezzel az államadósság finanszírozását –, emiatt a magas kamatozású MNB betétekbe csak kisebb összeget tudott kihelyezni a jellemzően intézményi ügyfelektől származó betétekből. A hitelezés azonban kifejezetten dinamikusan, 7 százalékkal nőtt az OTP Banknál, ennél jobban csak a horvát leány teljesített (plusz 10 százalékkal).

Fotó: Simon Móricz-Sabján

Negatív eredményhatások is jönnek

A jelentésben azt is közölték, hogy a lakossági jelzáloghitelek, illetve kkv-hitelek esetében 2023. június 30-ig meghosszabbított, illetve bevezetett kamatplafon egyszeri hatását a negyedik negyedéves eredményben számolja el az OTP Bank. A jelenlegi kamatkörnyezetből kiindulva ez a jelzáloghitelek esetében nagyságrendileg 21 milliárd forintnyi, az SME-hitelek esetében pedig további 21-26 milliárd forintos negatív eredményhatással járhat (adózás előtt).

Emelte a várakozásait a menedzsment

A menedzsment frissítette a 2022-es várakozásokat, az orosz és ukrán leánybankok nélkül az OTP csoport teljesítményét illetően az év eddig eltelt időszakát figyelembe véve a menedzsment 2022-es várakozásai több mutató tekintetében javultak: