Bíróság fog dönteni annak az ügyében, megkárosított-e másokat Elon Musk, amikor arról írt – a Twitteren, hol máshol? –, hogy kivezeti a tőzsdéről a Teslát, sőt már az ehhez szükséges pénz is a rendelkezésére áll.

Fotó: dpa-Zentralbild POOL / dpa Picture-Alliance via AFP

A szerdán megkezdődött tárgyaláson a részvényeseket képviselő ügyvéd szerint a milliárdos hazudott ezen bejegyzéseiben, ezzel azt okozva, hogy a kisbefektetők több millió dollárt veszítsenek. A Tesla-vezér ügyvéde ugyanakkor vitatta ezt az állítást, és amellett érvelt az esküdtek előtt, hogy Musk komolyan gondolta a lépést, amikor 2018-ban megosztotta ezzel kapcsolatos gondolatait, ám azt végül a részvényesek ellenállása meghiúsította.

Az excentrikus milliárdos őszintén hitte, hogy a finanszírozással nincs semmi probléma – ennek bizonyítására még a szaúdi állam vagyonkezelő vezetőjét is bíróság elé kívánja szólítani – és ennek szellemében tett is lépéseket az üzlet megkötése érdekében – írja a Reuters.

A csoportosan indított per azért is különleges, mert a legtöbb vállalat hasonló ügyekben peren kívüli egyezséget köt. Musk és a Tesla nem ezt az utat választotta, így várhatóan még a héten megjelenik a tárgyalóteremben ő is, hogy vallomást tegyen. A Tesla védelme azon alapul, hogy az árfolyam arra a bejegyzésre ugrott meg, mely a tőzsdei kivezetésről szólt, ami azonban igaz volt, ugyanis Musk tényleg elgondolkodott a lehetőségen.

Az esküdtszéknek azt kell majd eldöntenie, hogy a milliárdos bejegyzései mesterségesen mozgatták-e az árfolyamot.

Az ügyben eljáró bíró ugyanis azt már eldöntötte, hogy Musk közlései nem voltak igazak, és azokat meggondolatlanul tette.

Noha a befektetők minden évben több száz hasonló eljárást indítanak, ezek ritkán jutnak el a bírósági tárgyalásig, mivel jelentős részüket a bíróságok elutasítják, más esetekben pedig a felek inkább peren kívüli egyezséggel zárják az ügyet.

A kérdéses bejegyzés az értékpapír-felügyelet figyelmét is felkeltette, ám Musk megúszta pénzbírsággal és azzal, hogy le kellett mondania a Tesla igazgatótanácsának elnöki posztjáról, valamint a közösségi médiában elméletileg egy ügyvédnek kellene átnéznie bejegyzéseit, mielőtt a Tesláról ír. Ez utóbbi korlátozást a legtöbb megfigyelő szerint aligha tartja be.