Lapértesülések szerint szerdán kezdődnek a karácsony előtt kiszivárogtatott leépítések a Goldman Sachsnál. A munkatársaknak küldött év végi hangüzenetében David Solomon vezérigazgató is a januári létszámcsökkentésre figyelmeztetett. Egyes források 3 ezres karcsúsításról beszélnek, mások szerint még nincs pontos szám, de több ezren veszíthetik el a munkájukat.

A szűkösebb időkre készül a Wall Street, elküldik a most már feleslegessé vált bankárokat.

Fotó: Getty Images

A Bloomberg News vasárnap 3200 állás megszüntetéséről írt.

A Goldman 49 100 alkalmazottat jelentett a harmadik negyedév végén, míg 2019 decemberében 38 ezren dolgoztak a banknál. A többi Wall Street-i bankházhoz hasonlóan a Goldman is agresszíven bővítette a létszámot 2020-ban és 2021-ben, hogy lépést tartson az akvizíciós hullámmal. Ám az idei év már egy másik történet: a gazdasági lassulás, az európai háború és az emelkedő kamatlábak medvepiacot és a vállalatfelvásárlások visszaesését hozták.

A karcsúsítással nincs egyedül a Goldman.

A Morgan Stanley is 2 százalékos leépítést hajtott végre. És az időzítés sem véletlen. A Wall Street-i befektetési bankárok az éves fizetésük nagy részét bónuszban kapják, amelyet általában január végén fizetnek ki. Tavaly a valaha mért legnagyobb éves bevételcsökkenést szenvedték el a nagy Wall Street-i bankházak. Emiatt a részvénykibocsátásokra szakosodott bankárok bónusza 40 százalékkal is csökkenhet. Ráadásul, a bónuszokat

nemcsak jutalmazásra, de hallgatólagos felmondásra

is használja a tengerentúli bankszektor. Bár a pandémia idején felfüggesztették az alulteljesítő munkatársak év végi elbocsátásának gyakorlatát, most több bank, így a Goldman is újra bevezette. Ahogy egy szelídebb HR-eszköz, a zéró bónusz is ismét előkerült. Ez a Wall Street íratlan törvényei szerint egyértelmű felszólítás az önkéntes felmondásra. A pandémia előtti statisztikák szerint a Goldman Sachs évente bő 1 százaléknyi létszámot faragott le az alulteljesítők körében. A mostani létszámleépítésekhez még ezt is hozzá kell számolni.

Hosszú hetek óta keringenek becslések a 2022-es bónuszokról az amerikai bankszektorban. Amíg

a befektetési bankárok bónuszai 45 százalékkal is elmaradhatnak

az egy évvel korábbitól, addig a fix jutalékkal dolgozó brókerek jövedelme csak 10-15 százalékkal csökkenhet, köszönhetően a meredek esések ellenére rendkívül volatilis részvénypiacoknak.

A Goldman Sachs részvényárfolyama pénteken 1,26 százalékot emelkedett, a múlt heti teljesítménye is közel 2 százalékos plusz volt. A kurzus az elmúlt egy hónapban bő 3 százalékot esett, ezzel az 1 százalékot süllyedő S&P 500 indexnél is rosszabb teljesítményt nyújtott.