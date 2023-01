Az év eleje óta folyamatosan töredeznek a jégtáblák a kriptopiacon. A tavalyi év nem a bitcoinról szólt, gyakorlatilag összeomlott a kriptopiac 2022-ben, a rossz trendet csak gyorsította az év végén az egyik legnagyobb kriptotőzsde, az FTX csődje. A vizsgálat azóta is folyik, ez a váratlan fordulat végképp befeketítette a kriptoeszközök számára az évet, további zuhanást ugyan nem okozott, de hónapokra gúzsba kötötte a digitális piac lehetőségeit.

Fotó: Kanawat Thongrod

Azonban minden rossz trend véget ér egyszer, ahogyan a hosszú kriptotél is elmúlik valamikor.

Most nehéz eldönteni, hogy valós trendforduló történt-e, vagy csak a rossz hírek áramlása lassult, és mindössze levegővételhez jut a digitális piac – az azonban tény, hogy ez az év gyakorlatilag töretlen emelkedést hozott. Ahogy az alábbi grafikonon is látszik, a januárt 16 600 dolláron kezdte a bitcoin, mostanra 18 ezer dollár fölé emelkedett a kurzus. A hegymenet egyértelmű, de ettől még a kriptohívők nem úsznak örömmámorban, érdemes ugyanis felidézni, hogy 2021 novemberében a vezető eszköz 69 ezer dollárt is ért, és a tavalyi évet is 41 ezer dolláron nyitotta. Ugyanakkor jó jel lehet a szinte töretlen emelkedés.

Hasonló mozgás jellemezte az ethereumot is. A kettes számú kriptodeviza a januárt 1200 dollár alatt nyitotta, mostanra 1390 dollár környékén jegyzik.

Több tényező is támogatja az emelkedést. A globális infláció lassulására vonatkozó előrejelzések és az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed kamatemelési ütemének mérséklődésére vonatkozó várakozások egyaránt javítják a befektetők hangulatát, és ebből a kriptoeszközök is profitálnak.

A befektetők egyre jobban fókuszálnak a kockázatosabb eszközökre

– mondta a Tallbacken alapítója, Midhael Purves.

Véleményével nincs egyedül, hasonlóan látja a jövőbeli pályát a Crypto is Macro Now hírlevél szerzője, Noelle Acheson is, aki szerint lassan tisztázódnak a kriptopiaci gondok, véget ér a negatív hírhullám, és a nagy szereplők visszaszivárognak majd a piacra, felpörgetve a forgalmat és az árfolyamot egyaránt.

Fotó: Zapp2Photo

Salvadori hátszél

A bitcoint törvényes fizetőeszközeként használó országban most arról fogadtak el jogszabályt, hogy

lehetővé teszik bitcoinkötvények kibocsátását.

Nayib Bukele elnök kormánya azért bólintott rá a digitális értékpapírtörvényre, mert így a világon elsőként a blokklánc-technológia segítségével bocsáthatnak ki értékpapírokat, és gyűjthetnek forrást. A kongresszus 62 igen szavazattal, 16 ellenében fogadta el a jogszabálytervezetet.

Az értékpapírokkal 500 millió dollárt kívánnak összegyűjteni egy Bitcoin City nevű, adómentes tengerparti város felépítéséhez, amely a közeli vulkánból nyerne geotermikus energiát a digitális érmék bányászatához.

A tervet a hitelminősítő intézetek és a Nemzetközi Valutaalap élesen bírálja, ugyanakkor El Salvador harapófogóba került. Eddig kibocsátott kötvényeire nem haraptak a befektetők, mivel az ország csődjét valószínűsítik.

A kormány korábbi javaslata szerint a tokenizált A sorozatú kötvényeket amerikai dollárban denominálnák, és tíz éven keresztül évente 6,5 százalékot fizetnének. A kibocsátást már többször elhalasztották, eredetileg 2021 elő negyedévére tervezték a piaci megjelenést. Alejandro Zelaya pénzügyminiszter szerint azonban a kedvezőtlen kriptopiaci hangulatban nem lehetett a kötvény sikeres fogadtatására számítani.

Most, ha a feljebb említett kedvezőbb kriptopiaci hangulat tartósnak bizonyul, akkor a pénzügyminiszter is zöld utat adhat az értékpapírnak, és piacra dobhaják a világ első bitcoinkötvényét. Hogy mekkora befektetői érdeklődésre lehet számítani, az nehéz megmondani.

Elképzelhető, hogy a kriptohívő közösség szívesen vásárol az új eszközből, főként, ha ezt stabilnak tűnő kriptopiaci hegymenet is támogatná.

Thaiföld a digitális bankolás útjára lép

Virtuális bankok létrehozását tervezi Thaiföld, hogy fokozza a pénzügyi szolgáltatók közötti versenyt. A helyi jegybank szerint az ország három működési licencet ad majd ki a pályázóknak. A lépéssel a verseny élénkítése mellett a bankolás költségeit is szeretnék csökkenteni – írja a Bloomberg.

Fotó: Getty Images

Délkelet-Ázsia második legnagyobb gazdasága a legújabb ország, amely átvette a virtuális hitelezők koncepcióját, miközben a már meglévő technológiai vállalatok – köztük az Ant Group és a Grab Holdings – is jelen vannak a régióban. Thaiföldön nem léteznek független virtuális bankok, a Bangkok Bank (az ország legnagyobb hitelezője), a Kasikornbank és más helyi partnerek felgyorsították fejlesztéseiket, és már kínálnak digitális szolgáltatásokat. Az új pénzintézeteknek ugyanolyan szabályoknak kell megfelelniük majd, mint hagyományos társaiknak, de nem nyithatnak fizikai fiókot, és nem üzemeltethetnek saját pénzkiadó automatákat sem.

A Bank of International Settlements szerint a virtuális bankok elterjedése egyre inkább rávilágít a virtuális piac fontosságára, és általában a fintech cégek nyitottak az alapvetően hasonlóan decentralizációra épülő kriptopiac felé. Első ránézésre tehát nem egyértelmű, hogy mi az összefüggés a thai bankpiac színesedése és az esetleges kriptopiaci fellendülés között, azonban

a színfalak mögé tekintve akár azt is gondolhatjuk, hogy egy új, komoly bitcoinvásárlói réteg jelenhet meg a digitális piacon a virtuális thai bankok segítségével.