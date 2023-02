Továbbra is együtt mutatkoznak a bika- és a medvepiaci jelek a tengerentúli tőzsdéken. Már a technológiai fókuszú Nasdaq Composite index és a klasszikus Dow Jones ipari index közti, ezredforduló óta nem látott tágasság is arra enged következtetni, hogy a vevők és az eladók is nagy téteket halmoztak a részvénypiacon, és egyik oldal sem hátrál. Az év eleji rali arra utal, hogy sokan fogadnak az idei kamatvágásra, míg a Fed elnöke, Jerome Powell folyamatosan hűti a piacokat. Egy újabb paradoxon, hogy az amerikai részvények erőteljes felpattanása ellenére menekülnek a befektetők az amerikai részvényalapokból. A Refinitiv Lipper adatai szerint nettó 31 milliárd dollár áramlott ki az amerikai részvényalapokból és a tőzsdén kereskedett alapokból az elmúlt hat hétben. Ennyi pénzt utoljára 2016-ban vontak ki az amerikai részvényalapokból. Ugyanebben a 6 hétben 12 milliárd dollár áramlott a nemzetközi részvényalapokba, 24 milliárd az adóköteles amerikai kötvényalapokba és 3 milliárd az önkormányzati kötvényalapokba.

Fotó: Hiroshi Watanabe

Elemzők szerint a befektetők aggódnak, hogy a piaci hangulat megfordul, ezért

nem vásárolják zsákszámra az amerikai részvényeket, nem bíznak a 2023-as fellendülésben.

A múlt héten a széles piacot leképező S&P 500-as index 1,1 százalékot esett. Ez volt az idei év első negatív hete, de még így is 6,5 százalékos pluszban van idén az index.

Az amerikai részvényalapokból való pénzkivonás alátámasztja a piac idei emelkedésével kapcsolatos szkeptikus véleményeket. Bár továbbra is sokan fogadnak a részvényralira, spekulatív részvényekbe fektetve, opciókkal turbózva a pozíciót, a befektetők másik része inkább biztonságos, fix kamatozású eszközökbe fektet vagy az alulértékelt külföldi részvényalapokat választja.

A fix kamatozású eszközök reneszánszát támogatja a mostani magas kamatkörnyezet és az évtizede nem látott mértékű kockázatmentes hozamok.

A Bloomberg amerikai aggregált kötvényindexének hozama 4,5, míg az S&P 500-as osztalékhozama csupán 1,7 százalék.

A nemzetközi részvényalapok pedig azért népszerűek az Egyesült Államokban, mert gyengül a dollár, optimizmust sugall a kínai nyitás és vonzó a külföldi vállalati papírok értékelése.