Új prognózissal rukkolt elő a Bank of America (BofA), az elemzési csapatuk szerint a Federal Reserve (Fed) küzdelme tovább tarthat az inflációval, mint azt eddig remélni lehetett. Az amerikai fogyasztás továbbra is stabil, a munkaerőpiac pedig feszes, így a jegybank közel 6 százalékra emelheti az irányadó rátát – vélik a BofA stratégái.

Fotó: Getty Images

A határidős kamatlábügyletek alapján a piaci szereplők ennél alacsonyabb, 5,4 százalékos kamattetőt áraznak szeptemberre. A BofA az ügyfeleknek küldött jegyzetében hangsúlyozta, az aggregált keresletnek jócskán gyengülnie kellene ahhoz, hogy az infláció visszatérjen a Fed toleranciasávjába.

Szükség lenne arra is, hogy a munkaerőpiac is normalizálódjon (vagyis hogy egy munkanélkülire a jelenleginél kevesebb állásajánlat jusson), de ez csak korlátozottan képes az infláció letörésére. Az amerikai bankóriás márciusra, májusra és júniusra is 25-25 bázispontos kamatemelést vár a Fedtől, eddig azonban csak 5,25-5,5 százalékra várták a kamatláb tetőzését, most ezen szigorítottak.