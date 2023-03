A japán SoftBank legalább 8 milliárd dolláros amerikai tőzsdei belépőre készül leányvállalatával, a brit Arm félvezető-tervező vállalattal. Ez komoly érvágás a londoni tőzsde számára, hiszen a céget 2016-ig ott jegyezték. Most a New York-i tőzsde és a Nasdaq harcol azért, hogy hol listázzák a részvényt. Nincs még pontos menetrend, de április végére várható a dokumentumok benyújtása. Az Arm sikeres parkettre lépése nagy lendületet adhatna a fagyos IPO-piacnak. A SoftBank a lebonyolításhoz négy befektetési bankot – Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Barclays, Mizuho Financial Group – kért fel, de még nem választott közülük. Sikeres bevezetéssel 50 milliárd dollárra értékelné a piac az Armot.

Fotó: Getty Images

Miért tódulnak a tőzsdei turisták New Yorkba? – tette fel a kérdést a Wall Street Journal az Arm tervezett amerikai IPO-ja kapcsán. Miközben az európai tőzsdék egymással versengenek, az Egyesült Államok tőzsdéin egyre nagyobb tőke összpontosul, ami elsöprő likviditást és magabiztos értékelést eredményez. Ráadásul

a korábban divatos kettős tőzsdei jegyzés egyre kényelmetlenebb

a társaságoknak a megkívánt jelentések eltérő tartalma miatt. Arról nem beszélve, hogy a benchmarkot követő alapok sem kedvelik a kettős jegyzésű részvényeket, mert akkor mindig kétséges az árazás.

Európa számára a tőzsdék fúziója és a bürokratikus akadályok lebontása jelentene megoldást,

ám a brexit árnyékában ez nem tűnik időszerű lépésnek. Pláne, hogy még a bankunió sem valósult meg. A tengerentúli magasabb értékelés annak is köszönhető, hogy az amerikai alapok és az egyéni befektetők mélyebben a zsebükbe nyúlnak, ha hazai tőzsdén jegyzett vállalatról van szó.

A Szon Maszajosi vezette Softbank technológiai alapja, a 100 milliárd dolláros Vision Fund jelentős tényező a techszektorban. A Softbank tavaly még az Nvidiának kínálta eladásra az Armot. A brit cég a világ egyik legfontosabb félvezető-tervezője, amelynek

technológiáját az okostelefonok 95 százalékában lapuló csipek használják.

A tavalyi év eseményei, különösen az ukrajnai háború és a széles körű szankciók visszavetették a tőzsdei bevezetéseket. A Wall Street félelembarométere, a VIX index az idén 12 százalékot csökkent, ami arra utal, hogy oldódik a befektetők szorongása. Hamarosan a tőzsdei bevezetések fellendülése várható.