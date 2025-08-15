Itt az újabb áruházlánccsőd: ezúttal egy háromszáz boltos óriás hasalt el Európában

Csődeljárás alá vonták a Magyarországon is jelen lévő Claire’st, a főként kiegészítőket áruló boltláncot az Egyesült Királyságban és Írországban is. Brit sajtóértesülések szerint a vállalathoz a napokban már a vagyonfelügyelőket is a kinevezték – számolt be az Origo. A lap jelzi: a brit csőd alig néhány nappal követi az Egyesült Államokban az ottani vállalat részéről jelentett fizetésképtelenséget.

A Claire’s egyik üzlete New Yorkban / Fotó: Wikipedia Commons (illusztráció)

Ezt jelenti az újabb Claire’s-csőd

Az amerikai Claire’s áruházlánc nehéz helyzetéről a Világgazdaság is beszámolt, szemlénkben megírtuk, hogy néhány éven belül ez már a második alkalom, hogy az Egyesült Államokban működő üzletlánc fizetésképtelenné vált, most viszont úgy tűnik, nem is menekülhet meg. Néhány nappal ezt követően a brit és az ír hálózat is fizetésképtelenségről jelentett.

A Claire’s brit központja Birminghamben van, 306 üzlettel rendelkezik az Egyesült Királyságban és Írországban, és több mint 2150 embert foglalkoztat. Sajtóértesülések szerint ezeknek a munkavállalóknak a foglalkoztatása is veszélybe került a csődhelyzettel.

A vállalat boltjai egyelőre nyitva tartanak, az üzletekben dolgozók kiszolgálják a vásárlókat, de az online rendelés lehetőségét már leállították, a korábban rendelt, de még el nem küldött árukat pedig már nem is küldik ki a vevőknek.

A brit Claire’s már tavaly több millió font adózás előtti veszteségről jelentett, miközben 2026 decemberében 355 millió font értékű vállalati kölcsönt kellene visszafizetnie.

Az Origo kereste a vállalatot a részletek miatt, hogy kiderüljön, az amerikai és brit csőd érinti-e valamilyen módon a magyarországi franchise üzletláncot.