Orosz-ukrán háború: mi lesz a Trump–Putyin történelmi találkozó után? – itt a hat legfontosabb állomás, amiből látszik a jövő

Három és fél év, százezrek halála, milliók elmenekülése, sötét árnyék egész Európa horizontján. A Trump–Putyin-találkozó ennek vethet véget, ha a révén sikerül lezárni az ukrajnai háborút, a világ – legfőképp Európa „világa” – azonban már sohasem lesz ugyanolyan. Az alaszkai csúcshoz vezető út hat olyan momentumát foglaltuk össze, amelyek mindenképp felmutatnak valamit a jövőnkből, akármilyen eredménnyel zárul is Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki megbeszélése Anchorage-ban, a szovjet fenyegetés ellen létesített katonai bázison.

Trump–Putyin-találkozó: Alaszka nem Helsinki, Trump békét, Putyin pedig területeket akar Ukrajnában – a világban körmüket rágva lesik, mi jön ki ebből / Fotó: Chris Ratcliffe

Ha a kirajzolódó kép nem is napfényes vagy hatalmas kérdőjelektől mentes, a legjobb jövőverziónak a béke ígérkezik, mert kisebb veszélyeket hordoz, mint a második világháború óta legfenyegetőbb európai konfliktus elhúzódása. A magyar és az európai ember számára felvetődő alapkérdések: biztonságban élhetünk-e a csúcstalálkozó után, olcsóbb lesz-e az energia, netán drágább, és milyen rend alakul ki a világban és a kontinensen, ahol élnünk kell, és lehetőségeinket megkeresni.

Ukrajna ügye ezen a találkozón pedig előreláthatóan összekapcsolódik néhány másik fontos üggyel. Trumpnak és Putyinnak nyilvánvalóan nem ugyanaz a célja a találkozón, miközben az uniós országok céljait nem lesz, aki képviselje. Lássuk alakulhat-e szerencsésen a sorsunk.

1. Új pusztító fegyvereket mutat be Európa és Oroszország is: GMARS és Burevesztnyik

A nyugati és az orosz oldalon is hatalmas atomarzenál áll, amihez lassan felzárkózik Kína, az Ukrajnában bemutatott újfajta tömegháborúban ezek mellé egyre pusztítóbb hagyományos fegyvereket társítanak, és ezt a csúcstalálkozóhoz vezető úton demonstrálta mindkét fél.

A hónap elején mutatták be a Chihuahuai-sivatagban a német Rheinmetall és az amerikai Lockheed Martin új szuperfegyverét, amelyet az európai cég fog gyártani. Az Ukrajnában már használt rettegett HIMARS rakétavető rendszerhez képest

az új GMARS 500 kilométer helyett már akár 1500 kilométerre is el tud tüzelni:

ha az előzővel az ukrán–orosz határról sem tudnák elérni Moszkvát, az utóbbival nem Kijevből, de akár Varsóból is el lehet lőni odáig.