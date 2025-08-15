Megkezdődött a sztrájk a reptereken: magyar utasok ezreit érintheti

A nyári szezon egyik legforgalmasabb hétvégéjén, augusztus 15-én megkezdődött a a Ryanair spanyolországi földi személyzetének első háromnapos sztrájkja, amely várhatóan zavarokat okozhat a check-in, poggyászkezelés és beszállítás terén.
Miként lapunk korábban megírta, a spanyolországi sztrájkot a Munkavállalók Szakszervezete (UGT) hirdette meg a Ryanair csoporthoz tartozó Azul Handlingnél a bizonytalan munkakörülmények és a munkajogok folyamatos megsértése miatt. Az Azul Handling, a Ryanair csoport spanyolországi partnere és leányvállalata, számos spanyolországi repülőtéren dolgozik a Ryanair földi kiszolgálójaként.
A poggyászkezelésért és a járatindításért felelős vállalat személyzete első alkalommal péntektől három napon keresztül, vagyis
augusztus 15-én, 16-án és 17-én sztrájkol három idősávban: reggel 5 órától 9-ig, 12-től 15-ig és 21 órától 23.59-ig, ettől kezdve pedig minden szerdán, pénteken, szombaton és vasárnap sztrájkolnak 2025. december 31-ig.
Ez azt jelenti, hogy a nap folyamán ismétlődő fennakadások lesznek, ami a késések felhalmozódása miatt a sztrájkidőn kívüli járatokat is érintheti – figyelmeztetnek a szakemberek.
A sztrájk Spanyolország tizenkét legforgalmasabb repülőterét érinti. Ezek közé tartoznak olyan fontos üdülőhelyek, mint
Ezekre a repülőterekre érkező vagy onnan induló utasoknak kell a legnagyobb fennakadásokra számítaniuk. Bár a sztrájk célja a Ryanair saját működésének nehezítése, az ugyanazokat a repülőtéri létesítményeket használó más légitársaságok is érezhetik majd a közvetett hatásokat, különösen a poggyászkezelés, a kapuk üzemeltetése és a repülőgépek fordulóideje tekintetében – vélik egyes nemzetközi szakemberek.
Emlékeztetnek, a sztrájk Nagyboldogasszony napjának hosszú hétvégéjén kezdődik, ami Spanyolország egyik csúcsidőszaka az utazások terén. Ebben az időszakban országszerte körülbelül 28 ezer járat indul vagy érkezik, mivel sok spanyol ekkor tér vissza nyaralásából, de emellett nagy számban érkeznek külföldi látogatók is. A repülőterekre már így is nagy nyomás nehezedik a tömeg miatt, és a földi kiszolgálási kapacitás bármilyen csökkenése rendkívüli fennakadásokat okozhat.
Különösen ezen a hétvégén, az első sztrájknapokon utazóknak kell a leghosszabb sorokra és a legnagyobb késésekre számítania – írja a Travel and Tour World, amely azt ajánlja, hogy az utasok a szokásosnál korábban érkezzenek a repülőtérre, és ha lehetséges, csak kézipoggyásszal utazzanak az időmegtakarítás érdekében.
Az El País spanyol napilap azt írja, kompenzáció nem mindig jár, mivel a földi személyzet sztrájkja rendkívüli körülménynek számít. A sztrájk okozta késésekért tehát csupán bizonyos esetekben igényelhető készpénzes kártérítés, de a Ryanairnek ettől függetlenül gondoskodnia kell az utasokról a fennakadás miatt. Ha a várakozás több mint két óra, ételt és italt kell biztosítaniuk, éjszakai késések esetén pedig a légitársaságnak biztosítania az utasok szállodai elhelyezését. Fontos tudni, hogy ezeket a kéréseket közvetlenül a repülőtéren vagy a Ryanair támogatási csatornáin keresztül kell intézni.
A sztrájk a következő hetekben, hónapokban akár magyar utasok ezreinek okozhat gondot, hiszen legalább napi háromszor indulnak járatok ezekre a spanyol repterekre:
ma 13.30-kor Palma de Mallorcára, 15.25-kor Valenciába, 17.55-kor Barcelonába és 19.20-kor Malagába.
Egyelőre járattörlésekről nem érkezett információ, de ez sem elképzelhetetlen. Július elején a francia légi irányítók kétnapos sztrájkja idején a Ryanair több mint 170 járatot törölt, több mint 30 ezer utas nyaralási terveit veszélyeztetve.
Azoknak az utazóknak, akik a nyár utolsó heteiben Ryanair-géppel terveznek Spanyolországba repülni, érdemes tehát felkészülniük az esetleges fennakadásokra, de később is jó résen lenni, hiszen a tiltakozó akció akár év végéig is eltarthat. A Ryanair pénteki közleményében jelezte, hogy az érintett utasokat e-mailben és sms-ben értesítik a járatuk státuszáról. Arra figyelmeztetik az utazókat, hogy maguk is ellenőrizzék a járataikkal kapcsolatos információkat a hivatalos weboldalon vagy alkalmazásban, mivel a sztrájk hatására késések és esetleges járattörlések előfordulhatnak.
