A német Infineon a jármű- és energiaiparban használatos félvezetők terén Európa vezető csipgyártójának számít. Az integrált áramkörök, azaz a csipek az elektronikai cikkek és a járművek szerves részei. Egy átlagos autóban akár több ezer is lehet belőlük, de ha elektromos hajtásról van szó, akkor ennek a duplája, esetenként akár háromszorosa is lehet az igény.

Fotó: Bloomberg

A koronavírus-járvány után fellépett ellátási zavarok sokkal tovább rögzültek az iparágban, mint az sejthető volt. Így a szektorban is bejelentett kapacitásbővítés inkább csak a következő évekre hozhatja meg áldásos eredményét. Az Infineon például 5 milliárd eurós beruházást indított Drezdában, az üzemben – ha megfelelő lesz a finanszírozási környezet – leghamarabb 2026-ban kezdődhet meg a termelés. De ekkor teljes kapacitással működve a drezdai üzem éves bevétele megegyezne a beruházás mértékével.

Addig, amíg az Egyesült Államokban és Európában megkezdett beruházások megvalósulnak, az autóipart kiszolgáló vállalatok túlkeresletes piacon működnek, így árazási előnyben vannak.

Ez azokra a vállalatokra különösen igaz, amelyek földrajzilag is jól pozicionáltak – mint az ASML vagy az Infineon. Az elmúlt évek geopolitikai átrendeződése ugyanis a helyi piac számára értékesebbé tette az európai gyártókat, szemben a korábbi ázsiai térhódítással.

A pénzügyi évet kifejezetten erősen kezdte a vállalat, amely 2023-as kilátásait is felfelé módosította. A várhatóan május 4-én érkező második negyedéves gyorsjelentés előtt érdemes az értékeltségi szintjére is ránézni, miután az Infineon a 2022-es évet az iparágban kedvező 6,5-es EV/EBITDA-értékkel zárta. Összehasonlításképpen az ellátási zavarok előtti időszakban a hasonló részvények 15-17-es EV/EBITDA-t mutattak.

A fenti helyzetértékelés egybeesik az Infineon várakozásával is, amelyet március végén közölt a vállalat. A mostani negyedévre árbevételbecslésük meghaladja a 4 milliárd eurót, ami 130 millió euróval a korábbi piaci konszenzus felett van. Inkább 30, mint 25 százalékos üzemi eredményhányaddal terveznek, a marzsokat pedig növelni tudják. Az Infineon vezetése úgy fogalmazott, hogy elérkezett az az időszak, amikor a zöldenergia és az energiahatékonyság előtérbe kerül az üzleti döntések meghozatalakor is.

Nemcsak az autóipar, de az iparifélvezető-gyártás is jobban teljesít a korábbi negyedéveknél. Amiről kevesebbet beszélnek, az az okostelefonok, számítógépek és adatközpontok csipkereslete, amely még mindig jóval alacsonyabb, mint a koronavírus-járvány alatti boom idején. Hosszabb távon azonban a vállalat előrejelzése szerint itt is változás jöhet, hiszen az energiahatékonyság javítása érdekében egyre többen keresnek modern megoldásokat ebben a szegmensben is.

