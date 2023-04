A hideglelést hozta a Vásárolj most, fizess később (Buy now, pay later; BNPL) szegmensben működő fintech-cégekre az Apple új diszruptív alkalmazása, az Apple Pay Later, pedig egyelőre még csak a kiválasztott ügyfelek használhatják, a szélesebb körű bevezetés még az Egyesült Államokban is várat magára.

Fotó: Shutterstock

Az Apple-eszközök amerikai penetrációjával azonban teljes mértékben tisztában van a konkurencia is. Az Apple Payt már több mint 1 millió kiskereskedelmi üzletben fogadják el a tengerentúlon, míg a felhasználók száma az Insider Intelligence piackutató cég szerint idén 7,3 százalékkal, 48,7 millióra nő, amit a BNPL-funkció megjelenése csak fokozhat.

Az új alkalmazással az ügyfelek 50 és 1000 dollár közötti kölcsönt igényelhetnek - hat hétre, négy részletben történő törlesztéssel - az Apple Walleten keresztül. A hitelképesség megállapításához az Apple Financing mindössze egy laza hitelbírálatot végez.

Egy szó, mint száz tehát adottak a feltételek az Apple Pay Later villámgyors elterjedéséhez.

A szektorban működő CoreCard és a Green Dot tőzsdei árfolyama esett is egy nagyot a régóta beharangozott bevezetést követően, előbbi 12, utóbbi 5 százalékot veszített árfolyamából egyetlen nap alatt.

A mobilgyártó által korábban kibocsátott Apple Card ugyan már eddig is kínált BNPL-funkciót az Apple-termékek vásárlásához, akár 24 hónapos kamatmentes fizetést is lehetővé téve, ám az Apple Pay Later alkalmazásához már kártyára sincs szükség és nem korlátozódik a cég termékeire.

A legjobb dolog a kiskereskedők és a vásárlók számára egyaránt az, hogy az Apple Pay Later egyszerűen működik, mindenfajta hókuszpókusz nélkül.

A PayPal azonban, úgy tűnik, beleáll a harcba, és megpróbál még kedvezőbb feltételeket kínálni.

Az eredetileg Elon Musk és Peter Thiel által alapított, majd az Ebay által kivásárolt fintech-vállalat már eddig is nyújtott BNPL-szolgáltatásokat, köztük az úgynevezett "Pay in 4-t", amely lényegében ugyanaz, mint az Apple Pay Later: halasztott fizetés négy egyenlő részletben hat hét alatt, kamat- és díjmentesen.

Az Engadget technológiai blogportál beszámolója szerint azonban a cég most összeállított egy hosszabb, akár kétéves fizetési határidőt is biztosító csomagot.

A WebBank közreműködésével kibocsátott Pay Monthly kártyával 199 és 10 000 dollár közötti vásárlásokat lehet lebonyolítani, a törlesztéseket pedig 6 és 24 hónap között havi részletekben lehet teljesíteni.

Az opció igénybe vétele esetén ki kell tölteni egy kérelmet. Ha ezt jóváhagyják, három különböző fizetési lehetőség közül választhat a felhasználó különböző időkeretekkel.

A THM kockázati alapon kerül kiszámításra, és nulla és 29,99 százalék közé esik. Az első részlet a vásárlást követő egy hónap múlva esedékes.

Az Apple Pay Laterrel ellentétben azonban a kiskereskedőknek is regisztrálniuk kell, ám plusz költség nélkül, automatikusan elérhető lesz, így valószínű, hogy közülük is sokan választják majd.

A PayPal szerint több millió kiskereskedő választhatja a Pay Monthly-t - köztük a Samsonite, a Fossil és az Advance Auto -, és a vásárlásokat a PayPal biztosítással is védi (Paypal Purchase Protection).

A szerdai kereskedést 75,26 dolláron záró PayPal részvényeit a Refinitiv elemzői konszenzusa kereken 100 dolláros medián célár mellett vételre ajánlja.