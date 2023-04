Ismét a 82-es szint fölé csúszott a rubel a dollárral szemben kedden. A gyengülés mellett nagy forgalmat bonyolítottak le a devizapárral. Az orosz részvénypiacra nem hatott a gyenge exportadat, a részvények többsége emelkedett.

Fotó: Shutterstock

Nem ma kezdődött az orosz fizetőeszköz zuhanása, a múlt héten egyéves mélyponton, 83,50-on is járt a zöldhasúval szemben. Akkor a Moszkvában tapasztalt devizahiány és a nyugati cégek orosz érdekeltségeinek eladása váltotta ki az eladói nyomást. Az euróval szemben is meredeken gyengül a rubel: kedden reggel a 90-es szintet is tesztelte a keresztárfolyam, igaz, az ukrajnai háború kitörése után 140 felett is járt, de a tavalyi év utolsó hónapjaiban a 60 körüli szint volt a jellemző.

A helyzet keddre annyira aggasztóvá vált, hogy Putyin elnök magához rendelte a vezető devizapiaci tisztviselőket.

Egész héten nyomás alatt maradhat a rubel, a 80-80-a szintek közé várjuk a dollárral szemben, de továbbra is átmenetinek gondoljuk a leértékelődést

– hangsúlyozta a BCS World of Investments közleményében.

A tavalyi évet a geopolitikai körülményekhez képest jól átvészelte a rubel, de a nyugati szankciók fokozatos rányomják bélyegüket a rubel kurzusára is. Megfigyelők szerint az olajexport korlátozása, a gázembargó és az olajárplafon húzzák le a leginkább az orosz fizetőeszközt. Az orosz jegybank is megszólalt az ügyben: az orosz központi bank szerint az import élénkülése mellett az olajárplafon exportbevétel-csökkentő hatása húzza le a rubelt. Az energiaeladásból származó adóbevételek némileg emelkednek január óta, amikor is 2020 augusztusa óta a legalacsonyabb szintjükre estek.

Alekszej Zabotkin, a jegybank alelnöke azt mondta,

az ársapka késéssel érezteti hatását, és az exportbevételek a februári mélypont után emelkedésnek indultak.

Az északi-tengeri Brent olajfajta ára – amely fontos faktor az oroszok fő exportcikke, az Ural olajfajta árának központi meghatározásakor – érdemben nem változott, hordója 84 dollár körül ingadozik.

A dollárban denominált RTS index emelkedett, míg a rubelben jegyzett MOEX mutató egyéves csúcsára erősödött. Az Alfa Bank elemzői szerint ez a nyersanyagipari társaságok jó teljesítményének köszönhető.