Mint egy bágyadt propeller, úgy pörgött a Home Depot bevételszámlálója a márciussal véget ért üzleti negyedévben. A világ legnagyobb barkács- és lakberendezési áruházlánca organikus alapon az egy évvel korábbinál 4,6 százalékkal szerényebb, 37,3 milliárd dolláros forgalmat regisztrált észak-amerikai hálózatának 2324 egységében.

Fotó: Jonathan Weiss

Az áruházlánc adózott nyeresége a tavalyi 4,2 milliárd dollárról 3,9 milliárd dollárra olvadt,

ez egy részvényre vetítve (EPS) 3,82 dollár, jobb, mint a Refinitiv 3,74 dolláros konszenzusa. Ted Decker elnök-vezérigazgató a gyorsjelentést azzal vezette fel, hogy törvényszerű volt a forgalomcsökkenés azután, hogy a pandémia idején az otthonukba ragadt embereknek volt idejük, pénzük és energiájuk csinosítani vagy renoválni a lakásukat, ám

ez a Home Depot számára idilli hároméves periódus véget ért, a 47 milliárd dolláros negyedéves csúcsra ért forgalom apadni kezdett.

Az elemzők is tisztában voltak ezzel, és visszafogottabb üzletmenetet vártak a cégóriástól – a történelmi rekordokat döntögető inflációs környezet keresletcsökkentő hatásait is figyelembe véve. Decker így is mentegetőzni kényszerült, mondván, jobb eredményt vártak maguktól, ám azzal nem számolhattak, hogy az Egyesült Államok nyugati részén a zord időjárás miatt a vásárlók ismét saját lakásuk foglyai lesznek egy időre, így

nem tudják felkeresni a közeli Home Depot áruházat, vagy legfeljebb azért, hogy hólapátflottájukat felfrissítsék.

Az sem volt ezúttal kedvező a barkácslánc számára, hogy a deszkaárak ezúttal a kínálat megugrásával csökkentek, belemarva a bevételeikbe. Decker a gazdasági bizonytalanságokra hivatkozva rövid távra nem adott fogódzót a befektetőknek, de közép- és hosszú távra már markánsan javuló teljesítményt ígért.

Megtette ezt helyette Richard McPhail pénzügyi igazgató, aki az idei üzleti évre 2–5 százalékos forgalomcsökkenést jelzett előre 2022-höz képest, az üzemi árrést 14,0–14,3 százalék közé várja, míg az EPS-nél 7–13 százalék közötti visszaesést lát reálisnak. A prognózisnak nagyon nem örültek a befektetők, a Home Depot részvényei 2,7 s százalékos mínuszban készülődnek a New York-i tőzsdenyitásra.