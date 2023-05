Az amerikai regionális bankokon végigsöprő, Európában is hullámokat vető banki zavarok és a továbbra is rendkívül magas, 25,2 százalékos infláció mellett is megőrizte hidegvérét a hazai lakosság, és márciusban is jelentősen gyarapította hazai eszközökben fialó értékpapírvagyonát.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A háztartások egy hónap alatt közel fél ezermilliárd forinttal gazdagodtak, az első tavaszi hónap végére ezzel – első alkalommal – átlépte a 19 ezermilliárd forintot a befektetési termékekben tartott összvagyonuk.

A gyarapodás immár fél éve töretlen, a hatodik egymást követő hónapban állított fel új rekordot a befektetett állomány a jegybank friss adatai szerint.

A 2,6 százalékos bővülés teljes egészében a kiemelkedő, 486 milliárd forintos tőkebeáramlásnak köszönhető, a piaci hozamok lefordulása ugyanis mintegy két és fél milliárd forintot csípett le a megtakarításokból. A hazai befektetők az év elejétől kapcsoltak magasabb fokozatba, a korábban jellemző, nagyjából 300 milliárdos tétel helyett januárban, februárban és márciusban is mintegy fél ezermilliárd forintot fektettek be különböző hazai termékekbe.

Az állampapírok népszerűsége továbbra is elsöprő, a háztartások legtöbb friss megtakarításukat itt kötötték le, szám szerint 277,2 milliárd forintot. Közülük is a hosszú lejáratú kötvények a legkelendőbbek, ezekből újabb 162,5 milliárd forintot táraztak be a kisbefektetők, a februári vásárlásokhoz hasonlóan. Az egy évnél rövidebb lejáratú állampapírból 71 milliárd forintra mutatkozott kereslet, a portfóliójukban legkisebb súlyt képviselő devizás állampapírokból pedig 44 milliárd forintnyit vettek. A felhalmozott kamatok 44,5 milliárd forinttal növelték az állományt, amely mindezek révén 3 százalékkal bővült a hónap során.

A lakosság a hónap végén már közel 11 ezermilliárd forinttal járult hozzá az államadósság finanszírozásához.

A háztartások kezén lévő, néhány százmilliárd forintra rúgó, meglehetősen csekély egyéb kötvényállomány közel ötödével bővült márciusban, leginkább a hitelintézeti kötvényeknél eszközölt, 70 milliárd forintos bevásárlás révén.

Továbbra sincs okuk panaszra a befektetésialap-kezelőknek sem, akikhez bő 125 milliárd forintot vitt a lakosság. A befektetési szakemberek a kedvezőtlen piaci folyamatok mellett is 23,6 milliárd forinttal tudták gyarapítani a rájuk bízott ügyfélvagyont, amely ezzel 2,4 százalékkal, 6468 milliárd forintra hízott. Korábban még nem fordult elő, hogy ekkora vagyont tartson a lakosság az alapokban.

A fentiekkel szemben a tőzsdézés nem volt kifizetődő az ismét fokozódó piaci volatilitás közepette. A háztartások hiába vásároltak viszonylag nagy, 22,5 milliárd forintos tételben magyar részvényeket, a BUX 5,5 százalékos esése – és főként az OTP mélyrepülése – 68 milliárd forintos árfolyamveszteséget okozott számukra. A teljes lakossági részvényállomány a mostoha piaci széljárás miatt 3,6 százalékkal, 1200 milliárd forint közelébe apadt a februári csúcsról.