Hiába váltott tempót és lassult le a Google anyavállalata, az Alphabet fejlődése, még az idei első negyedévben is felülmúlta a cég az elemzői várakozásokat. Ezt azzal magyarázták, hogy a vállalat szerverei tovább bírják a gyűrődést, ezért módosítottak az értékcsökkenési leíráson, s ez az apró számviteli trükk egymilliárd dollárral javította a mérleget, jelentősen hozzájárulva az egy részvényre jutó eredményhez, egyúttal alaposan megtréfálva az elemzőket. Az Alphabet nem kommentálta a The Wall Street Journal felvetését, ám az amerikai üzleti lap szerint 40 éve nem volt ilyen magas a profitmanipuláció valószínűsége a New York-i tőzsdén, mert a technológiai óriásoktól a használtautó-kereskedőkig mindenki veri az elemzői várakozásokat. Más szóval, a recesszió árnyékában nagyban folyhat a vállalati jövedelmezőségek tupírozása. A cégek kreatívan könyvelnek, hogy minél kedvezőbb legyen az egy részvényre jutó nyereségmutató.

Fotó: Josh Edelson / AFP

Az év elején Warren Buffett tőzsdeguru a befektetőknek írt egyik levelében úgy fogalmazott:

Ez a kapitalizmus szégyene.

A Calcbench kutatócég csütörtökön közzétett jelentése összehasonlította az S&P 500 kosárból véletlenszerűen kiválasztott 200 vállalat számviteli standardokon alapuló nettó eredményét a korrigált nettó jövedelmükkel. A korrigált számok tavaly átlagosan 1,1 milliárd dollárral magasabbak voltak, ami több mint 130 százalékos növekedés az előző év hasonló mintájához képest. Vagyis

tágult a standard és a korrigált nettó eredményt kifejező profitolló.

Az idei első negyedéves eredmény szokatlanul nagy mértékben haladta meg a várakozásokat. Az S&P 500 kosár 485 tagja, amelyek május 26-ig jelentettek,

77 százalékban múlták felül az elemzői várakozásokat. Míg a sokéves átlag 66 százalék

a Refinitiv szerint. Ráadásul az átlagos túlteljesítés is 6,9 százalék volt az idei első negyedévben, míg a hosszú távú átlag 4,1 százalék. Ami arra utal, hogy erősödött a profittupírozási tevékenység a tengerentúlon.