Hihetetlen elánnal dobta be magát a svájci UBS bank a tehetős amerikaiakat kiszolgáló vagyonkezelő szakértők toborzásába az Egyesült Államokban, annak dacára, hogy a Credit Suisse felvásárlását követően globális munkaerő-állománya 30 százalékának a leépítését mérlegeli.

A bank az év első felében 50 pénzügyi tanácsadót toborzott, többek között a Bank of America Merrill Lynchtől, a JPMorgan Chase által nemrég felvásárolt First Republic Banktól, a Citigrouptól és a Wells Fargótól. Ebből 30 a Credit Suisse-ügylet márciusi bejelentése után érkezett. A legnagyobb fogás a BG Group nevű 13 fős csapat volt, amely 2,5 milliárd dollárt kezelt a Merrill égisze alatt.



A Credit Suisse-ügylettel az UBS a világ második legnagyobb vagyonkezelőjévé vált. Míg Európában és Ázsiában vezető pozíciót tölt be, az Egyesült Államokban csak a negyedik legnagyobb vagyonkezelő, ahol az ultragazdagok pénzügyeinek kezelését az amerikai bankok uralják – írja a Reuters.

Az Egyesült Államok a legnagyobb vagyonkezelési piac világszerte, és az elmúlt években példátlan növekedés volt tapasztalható, ezért az itteni üzletágunkba való befektetés és annak kiépítése kiemelt prioritás

– mondta Iqbal Khan, a UBS globális vagyonkezelésért felelős elnöke a Reutersnek.

Az üzletág fontosságát hangsúlyozva Khan június 12-én, a Credit Suisse-szel kötött történelmi jelentőségű üzlet lezárásának napján külön találkozott a bank nagy vagyonnal rendelkező ügyfeleivel Dél-Kaliforniában. Emellett egy belső rendezvényt is levezetett a legjobban teljesítő pénzügyi tanácsadók részvételével.

Az Egyesült Államokban az akvizíció egyébként nem segítette az UBS pozícióját a vagyonkezelésben, mivel a Credit Suisse 2015-ben kivonult az amerikai privát banki tevékenységből, 275 pénzügyi tanácsadót átadva a Wells Fargónak.

A UBS ultranagy vagyonnal rendelkező ügyfeleket kiszolgáló privát vagyoni tanácsadóinak sora az Egyesült Államokban az elmúlt három évben több mint 25 százalékkal duzzadt fel.

A globális bankok egyre többet fektetnek a stabil díjakat hozó vagyonkezelési üzletágba, ellensúlyozva a volatilis befektetési banki és a kereskedési tevékenység. A legtöbb bank a rendkívül nagy vagyonnal rendelkező ügyfelek rendkívül gyorsan növekvő csoportjára összpontosít.

A 30 millió dollárnál nagyobb befektethető vagyonnal rendelkező emberek csoportja a következő öt évben várhatóan 10 százalékkal növekszik

– mondta John Mathews, a UBS amerikai magánvagyon-kezelésért felelős vezetője.

A Credit Suisse tavaly közzétett jelentése szerint az 50 millió dollár feletti nettó vagyonnal rendelkező milliomosok száma világszerte több mint 50 százalékkal nőtt 2019 és 2021 között, elérve a 264 200-at. Több mint felük az Egyesült Államokban él.

A vagyonkezelés központi szerepet játszik az UBS eredményességében. A Morningstar elemzője, Johann Scholtz szerint a bank négy éven belül várhatóan nyereségének 63 százalékát a vagyonkezelésből termeli majd ki. A UBS részvényei idén 6,5 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban pedig 17,5 százalékkal emelkedtek.

Amerikai pozíciójának megerősítése érdekében a UBS az elkövetkező években az úgynevezett baby boomerek, tehát a 40-es és a 60-as évek között született generációk vagyonának öröklésére összpontosít.

A UBS becslése szerint az Egyesült Államokban a következő hét évben mintegy 18 ezer milliárd dollár, a következő két évtizedben pedig akár 84 ezer milliárd dollár kerülhet a fiatalabb generációk kezébe.

„A következő 20 évben a történelem legnagyobb öröklési hullámának leszünk a tanúi” – mondta Khan, ami hatalmas lehetőséget jelent számunkra, hogy az ügyfelek egy teljesen új generációját szolgáljuk ki.