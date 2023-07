Az amerikai részvénypiacok idei esztendeje eddig egyértelműen a mesterséges intelligencia (MI) térnyerésén profitáló vállalatok szárnyalásáról szólt.

Fotó: Shutterstock

A legnagyobb technológiai vállalatok ralija húzta magával a teljes parkettet, véget vetve a tőzsdéken közel egy évig uralkodó medvepiacnak. Az MI-részvényeken túl egy másik szegmens papírjai is fittyet hánytak a recessziós félelmekre, a magas inflációs környezetre, a növekvő alapanyagárakra és a lassuló gazdaságra:

a gyorséttermek árfolyamán meg sem látszik az általános pesszimizmus.

Az elemzők szerint ez azért is meglepő, mert az éttermek kénytelenek voltak emelni mind az alkalmazottaik órabérét, mind az ételeik árát, hogy lépést tartsanak a pénzromlással, amitől a szakértők előzetesen csökkenő nyereséget és romló eredményeket vártak.

Ezentúl az éttermi részvényeknek a tőzsdén sem volt könnyű dolguk, mivel az MI-robbanás szinte minden tőkét magához vonzott, így a szokásosnál élesebb versennyel kellett szembenézzenek.

Rácáfoltak a pesszimizmusra az amerikai étteremláncok.

Mindezen nehézségek ellenére a gyorsétterempiac legnagyobb alakjai között nem ritka az idei két számjegyű árfolyam-növekedés: a McDonald’s részvényei 10,45, a Chipotle papírjai 51, míg a többek között a KFC-t és a Pizza Hutot is soraiban tudó Yum! Brands kurzusa 5,8 százalékos pluszt hozott össze az idén.

Danilo Gargiulo, a Bernstein étteremelemzője szerint a váratlan felfutás rámutat: a fogyasztók szemében az éttermi étkezés egy olyan megfizethető luxus, amiről a szűkülő anyagi lehetőségek mellett sem mondanak le,

előbb halasztják el a tartós fogyasztói cikkek megvételét, mintsem lemondjanak kedvenc ételükről.

Az elemző hozzátette: az Egyesült Államok munkaerőpiaca továbbra is elég feszes, így a lakosság nagy részének a nehéz gazdasági helyzetben is van olyan bevétele, amit nem kényszerül az alapvető megélhetésre költeni. Kiemelte: az éttermi árak a boltiaknál kisebb mértékben nőttek, így a relatív inflációs előny is az étkezdék mellett áll.

Hatalmas szakadás várható a vállalati profitokban, a vesszőfutás azonban a végéhez közelíthet Az S&P 500 cégeinek egy részvényre jutó nyereségei a pandémia kitörése óta nem látott mértékben eshettek a második negyedév során, az elemzők szerint azonban innentől már csak felfelé vezet az út.

Gargiulo szerint az év második felében mind a Yum!, mind a Wendy’s képes lesz megtartani az eddigi lendületét, a legnagyobb megtérülést azonban a Chipotle-től és az Olive Gardent üzemeltető Dardentől várja, mivel utóbbiak közvetlenül üzemeltetik az éttermeiket, így az alapanyagok áremelkedésének a lassulása esetén versenytársaiknál nagyobb profitot tudnak majd zsebre tenni.