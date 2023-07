Szerdán is emelkedtek az amerikai határidős nyersolajárak, a WTI megközelítette a 76 dollárt, miközben a Brent is átlépte a 80 dolláros szintet. Az elmúlt hat napból ötben emelkedett az árjegyzés. Ez egybevág az elemzők prognózisával, akik az elmúlt hónapokban azt jósolták, hogy az olaj ára emelkedni fog az év második felében.

Fotó: Shutterstock

Több tényező is támasztja az olaj árát. Az egyik a dollár gyengesége. Az amerikai dollár több mint 1 százalékot esett az elmúlt két napban.

Az áremelkedés irányába mutatnak a csökkenő orosz nyersolajkészletek is.

A Bloomberg szerint a vártnál nagyobb orosz olajexport volt az idei évben az alacsonyabb olajár egyik fő oka.

Az OPEC oldaláról Szaúd-Arábia legutóbbi, napi egymillió hordós csökkentése július elején lépett hatályba, megbillentve a globális olajkínálat és -kereslet egyensúlyát.

A szerdai kedvező amerikai inflációs adat is megtámogatta az olajpiacot. Az olajkereskedők most abban reménykednek, hogy a Fed most már hamarosan befejezi a kamatemelési periódust, ami fékezi a gazdaságot.