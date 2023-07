A múlt hét kegyetlen volt a forinthoz, de ez a hét jóságos, és szerdán is jött egy hír az óceán túlpartjáról, amely tovább hajthatja a forint erősödését, miután már a hét elején visszapattant, azt követően, hogy pénteken a félelmek ellenére az amerikai Standard and Poor’s hitelminősítő nem taszította bóvliba hazánk adósságbesorolását.

A szerdai jó hír egy adatcsokor az amerikai inflációról. Az utóbbi egy-két hónapban a Federal Reserve azt a várakozást táplálta a piacokon, hogy hosszabb és mélyebb lehet a korábban vártnál a kamatemelési ciklusa: ez a dollárt támogató tényező, ami a forint és a többi európai deviza árfolyama számára azonban kedvezőtlen.

Ezt a trendet erősíthette volna meg, ha szerdán a vártnál rosszabb inflációs adatokat közölnek az Egyesült Államokban. Ezzel szemben az adatsor a vártnál erősebben mérséklődő inflációra utal, ami

vélhetően nem teszi elszántabbá a Fed héjáit,

és így nem erősíti a dollárt, de jó az eurónak és a feltörekvő piaci devizáknak.

Az éves infláció, amint az várható volt, hatalmasat esett, de még az elemzők jövendölte 3,1 százaléknál is mélyebbre, 3 százalékra, a májusi 4 százalékról. Ennél is fontosabb a Fed politikáját illetően, hogy a változékony élelmiszer- és energiaárakat kiszűrő maginfláció szintén erősen mérséklődött, 5,3-ről 4,8 százalékra.

Ez önmagában még nem elég, hogy leállítsa a feltételezett további Fed-szigorítást, de arra akár elég lehet – ha a jegybank előretekintve is kedvezőnek látja a folyamatokat –, hogy mégis csak kevesebb legyen vissza a szigorból az eddig feltételezettnél. A legutóbbi munkaerőpiaci adatok is ebbe az irányba mutattak, de a héják oldalán maradva a tavaly március óta tartó kamatemelések ellenére is sok munkahelyet teremt a gazdaság, és a 2 százalékos – hosszú távú átlagként értelmezett – inflációs cél elérése is távol van még a Fed számára.

A dollár mindenesetre azonnal gyengült az adatok közlését követően, és miután keddre már az 1,1-es kulcsvonal gyengébb oldalára került az euróval szemben, gyorsan 1,107 közelében kötött ki.

Az adatok után azonnal idei legerősebb szintjeit kezdte el ostromolni az euró a dollárral szemben Forrás: Stooq.com

A forint is menten folytatta az erősödést. Már reggel 10 egységgel erősebb volt az euróval szemben, mint a múlt heti mélypontja, az amerikai adat után pedig még egy egységet hozzátéve a nap nyereségéhez már a 376-on túlra is bekóstolt.