Eléggé visszafogottan, alig valamivel több, mint 1 százalékkal emelkedett a kőolaj jegyzése kedden délelőtt, holott egymás után tett piacmozgató bejelentéseket Szaúd-Arábia és Oroszország. A WTI hordója 1,3 százalékkal, 70,7 dollárra, míg a Brenté 1,2 százalékkal, 75,6 dollárra drágult.

Fotó: Shutterstock

Az Öböl menti olajmonarchia augusztusig hosszabbítja meg – eredetileg csak júliusra meghirdetett – napi 1 millió hordós, önkéntes kitermeléscsökkentését, azaz a jövő hónapban is napi 9 millió hordó lesz a felső határ, míg Moszkva ugyancsak az év nyolcadik hónapjában mérsékli napi félmillió hordóval a fekete arany felszínre hozatalát.

A szaúdiak ráadásul meglebegtették, hogy az őszi hónapokra is kiterjeszthetik a kínálatszűkítést – közölte a Szaúdi Sajtóügynökség.

A kiegyensúlyozott piac biztosítására irányuló erőfeszítések részeként Oroszország augusztusban önkéntesen napi 500 ezer hordóval csökkenti olajkínálatát és -exportját

– áll Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes szűkszavú közleményében.

A szaúdi bejelentés nem volt egészen váratlan, az oroszok pedig csak kicsit léptek, mindössze nagyjából 5 százalékkal vágják vissza a kihozatalt, így aztán nem lesz nagyobb tűzijáték a piacon. A Financial Times szerint amúgy az orosz csatlakozás inkább csak az OPEC + olajkartell két meghatározó termelője közötti egységet volt hivatva demonstrálni.

A kereskedők mindazonáltal továbbra is meglehetősen borús hangulatban kötik az ügyleteket, hiszen a főbb fogyasztó országok, vagyis Kína, az Egyesült Államok és az Európai Unió felől is rendre gyengülő keresletről szóló hírek futnak be a piacra.

A fundamentumok nem befolyásolják annyira az árak irányát, mint ahogyan várnánk. Ehelyett a bizonytalan makrogazdasági kilátásokra összpontosít a piac

– írta Warren Patterson, a holland ING árupiaci stratégiáért felelős vezetője befektetőknek szóló jegyzetében. Patterson szerint egyébként az, hogy a szaúdi hosszabbításra ilyen enerváltan reagál a piac, nehéz helyzetbe hozhatja a királyságot a következő hónapokban, ha ugyanis a későbbiekben meggondolatlanul emelik vissza a kitermelési szintet, akár még egy nagyobb árcsuszamlást is sikerül összehozniuk.