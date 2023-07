Hozta a várakozásokat a második negyedévben a Husqvarna az áremeléseknek és a termékmixének köszönhetően. A svéd gépgyártó az alapanyagárak és a logisztikai költségek terén is enyhülő nyomásról számolt be, miközben az elmúlt évek alatt óvatosságból felhalmozott készleteit is sikerült leépítenie.

A világ legnagyobb, kerti motoros eszközöket gyártó vállalata a tavalyinál másfél százalékkal nagyobb, 2,1 milliárd koronás működési eredményt jelentett a szezonálisan egyébként is legerősebb, április és június közötti időszakra. A Refinitiv elemzői konszenzusa 2,11 milliárdos tételt vetített előre.

Az adózott nyereség az egy évvel korábbival megegyező, 1,41 milliárd korona volt. A forgalom 7 százalékkal, 16,98 milliárd koronára emelkedett.

A csoporthoz tartozó Gardena bevételei organikusan 2 százalékkal mérséklődtek, a német szerszámgyártó leány üzemi eredménye (EBIT) viszont ezzel együtt is 10 százalékkal javult. Az erdészeti és kertészeti divízió forgalma 10 – organikusan 3 – százalékkal bővült, melyhez 13 százalékkal magasabb működési eredmény társult. Az építészeti szegmens 2 százalékos bevétel- és 3 százalékos EBIT-bővülést regisztrált.

A cash flow-ra pozitív hatással volt a még 2021-ben, a bizonytalan alkatrészellátás miatt szándékosan felhalmozott készletek leépítése. Az első negyedév végi 18,67 milliárd koronás állomány június végére 17,95 milliárdosra mérséklődött. A közvetlen szabad készpénzáram ezzel egyidejűleg 2,6 milliárd koronával, 4,4 milliárdra javult. A csoport a kertészeti szezon hátralevő részében is folytatná a készletkisöprést.

Tekintettel a még mindig bizonytalan makrogazdasági környezetre, továbbra is a költséghatékonyságra, a pénzforgalom javítására és a működési rugalmasságra összpontosítunk

– írta közleményében a vállalat élére májusban kinevezett Pavel Hajman vezérigazgató.

A Husqvarna árfolyama a jelentés közzétételét követően 3 százalékot esett a stockholmi börzén, ám idén már 35 százalékot ralizott a kurzus.