Az OTP Bank két leányvállalata, az OTP Alapkezelő és az OTP Banka Srbija közösen megvásárolta a ljubljanai székhelyű Ilirika csoport vagyonkezelési szolgáltatásokat nyújtó szerbiai leánycégét, az Ilirika DZU-t – közölte szerdán a magyar központú hitelintézet. A Szerbia mellett több országban (Szlovéniában és Észak-Macedóniában) jelen lévő, a tőzsdei brókertevékenységen és vagyonkezelésen túl vállalatfinanszírozási és M&A- ( felvásárlások és összeolvadások) tanácsadási szolgáltatásokat is nyújtó Ilirika csoport leánycégét a 2007-ben alapították.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

„Az OTP csoport mindig is stratégiai fontosságúnak tartotta a jelenlétet a szerbiai piacon, ezzel a tranzakcióval pedig a helyi tőkepiacon is aktív szereplővé válunk” – közölte Bánfi Attila, az OTP Alapkezelő Igazgatóságának elnöke, aki hozzátette: a szerb tőkepiaci szabályozás értelmében csak akkor lehet befektetési jegyeket kínálni az ügyfeleknek, ha a vagyonkezelő társaság Szerbiában működik. „Ennek a feltételnek szerettünk volna eleget tenni, mert a befektetési alapok eddig hiányoztak az OTP Banka Srbija termékpalettájáról” – folytatta Bánfi Attila. „Egy működő vagyonkezelő megvásárlása több mint ígéretes termékfejlesztési szempontból” – tette hozzá Turner Tibor, az OTP Alapkezelő általános vezérigazgató-helyettese, aki szerint ehhez a piaci körülmények is ideálisak, mivel

a szerb befektetési alapok piaca fokozatosan bővül: jelenleg 500-600 millió eurónál jár a kezelt vagyon mértéke, ami jelentős eredmény annak fényében, hogy három éve ennek csak a felét érte el.

Az új vállalat OTP Invest néven működik tovább a jövőben. A társaság első körben a OTP szerb privátbanki ügyfélkörének teszi hozzáférhetővé befektetési alapjait, majd nyitnak a lakossági szegmens felé. Bánfi Attila ötéves távon tartja elképzelhetőnek, hogy a befektetési piacon is meghatározó tényezővé váljanak, amihez jó kiindulási alap a még alacsony piaci penetráció.