Az év első három hónapjában 556 milliárd forint áramlott be a hazai értékpapíralapokba, amelyből – a hozamemelkedés megtorpanása miatt – 553 milliárddal részesedtek a kötvényalapok. Mivel ebben az eszközosztályban az OTP Alapkezelő hagyományosan erősnek számít, nála jelent meg a teljes piaci pénzáramlás 40,3 százaléka, ennek köszönhetően 2000 milliárd forint fölé nőtt a cég által kezelt vagyon.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ez lényegesen meghaladja az OTP Alapkezelő piaci részesedését, amely a Bamosz hivatalos statisztikái alapján 28,57 százalék volt az első negyedév végén a nyilvános értékpapír és speciális alapok kategóriában.

Nagyrészt a kirobbanó idei dinamikának is köszönhető, hogy márciusban először fordult elő a hazai alapkezelői szektor harmincéves történetében az, hogy az egyetlen szereplő alapjai által kezelt vagyon meghaladta a 2000 milliárd forintot

– mondta el Éder György, az OTP Alapkezelő vezérigazgatója. A szakember emlékeztetett arra, hogy húsz évvel ezelőtt még azt ünnepeltük, hogy a piac egésze érte el ezt az álomhatárt, ehhez képest a tavalyi évet csak az OTP Alapkezelő több mint 360 milliárdos növekménnyel zárta.

A kezelt vagyon növelése mellett az OTP Alapkezelő nem feledkezett meg a szakmai műhelymunkáról sem.

A változó piaci környezet kedvező lehetőségeket tartogatott az abszolút hozam alapok számára, amelyeket 2022-ben elsősorban az OTP EMDA Alap és az OTP Föld Kincsei Alap tudott kiemelkedő teljesítményre váltani.

Az EMDA alap globális kötvény- és devizapiaci befektetési igazgatója, Büki András szerint az idén is rázós évre számíthatnak a fejlett tőkepiacok, a Silicon Valley Bank és a Signature Bank fizetésképtelenné válásával nem zárult le a bizonytalanság korszaka. A befektetési igazgató ezeket a csődöket a szénbányák kanáriainak látja. A bányászat hőskorában ugyanis kanárikat vittek magukkal a tárnákba a bányászok, és amikor a madarak elpusztultak, jónak látták elhagyni a helyszínt.

Az Egyesült Államokban is a tőkepiacokkal marad a recessziós veszély, ráadásul a tengerentúli tőzsdei cégek a látszatnál sokkal jobban eladósodtak, hiszen ha néhány olyan óriáscéget mint például az Apple-t – amelyeknek hatalmas a készpénzállományuk – nem vennénk figyelembe, az átlagos mutató a mélybe zuhanna.

Az amerikai fogyasztás egyébként egészséges maradt, abból nem lehet visszaesésre következtetni, ám az indikátorok lefordulást jeleznek.

Az EMDA, amely az egyik legkockázatvállalóbb OTP-alap, ezért kereskedői szemlélettel diverzifikálta befektetéseit, és főként Kínában, illetve Dél-Amerikában csapott le alacsony értékeltségű értékpapírokra, befektetési lehetőségekre.

Hasonló volatilitásról számolt be az árupiacokon is Hosszú Ferenc – az ugyancsak a rizikókedvelő befektetők számára ajánlott –, az OTP Föld Kincsei Alap globális árupiaci befektetési igazgatója, aki egy kérdésre válaszolva azt is elmondta, hogy

az arany ralijában még van tartalék, mivel a profi befektetők és alapkezelők eddig óvatosan kezelték, és nem is szálltak be.

Ha viszont a dollárerősödés nem indul be, ebben változás jöhet, és újabb rohamhoz vezethet a sárga fém piacán.

A földgáznál is moderáltan emelkedő jegyzést valószínűsített Hosszú Ferenc, mivel a kínálat nem tud lépést tartani a növekvő kereslettel, hozzátéve, olyan ártüskékre nem számíthatunk, mint tavaly, amit javarészt a háború okozta hisztéria számlájára írhatunk.