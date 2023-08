A Moody’s tíz amerikai bankot (például az M&T Bank, a Pinnacle Financial Partners, a Prosperity Bank és a BOK Financial) minősített le egy fokozattal, és hat bankóriás (köztük a Bank of New York Mellon, az US Bancorp, a State Street és a Truist Financial) besorolását vizsgálja felül, aminek az eredményre szintén leminősítés lehet. A vállalat tizenegy nagy hitelező (például Capital One, Citizens Financialés, Fifth Third Bancorp) kilátását is negatívra módosította.

A hitelminősítő szerint a pénzintézetek költségei jelentősen nőttek a második negyedévben, miközben a monetáris politika is szigorúbb lett, így csökkent a nyereségük és a tőketeremtési képességük. A Moody’s megjegyzi: egyes bankok visszafogták a hitelállomány növekedését, ami tőkét takarít meg, de lassítja a hitelállományuk összetételének a magasabb hozamú eszközök irányába történő elmozdulását is – írja a Reuters.

Mindez akkor következik be, amikor 2024 elején enyhe recesszióra van kilátás a magas kamatlábak miatt, ami nyomást gyakorol az ingatlanpiacra. Problémásak a kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos növekvő kockázatok is, ugyanis a távmunka hódítása miatt egyre kevésbé van szükség irodákra. A Fed múlt héten közzétett adatai szerint az amerikai bankok a második negyedévben gyengébb hitelkeresletről számoltak be mind a vállalkozások, mind a fogyasztók részéről.

A Morgan Stanley elemzői szerint a hitelkereslet valószínűleg tovább gyengül a jövőben.

A Silicon Valley Bank és a Signature Bank összeomlása az év elején bizalmi válságot váltott ki az amerikai bankszektorban, ami a hatósági intézkedések ellenére számos regionális banknál betétáradathoz vezetett. A legnagyobb pénzintézetek a Fed júniusi stressztesztje szerint egy válságban 541 milliárd dollárnyi veszteséget lennének kénytelenek elkönyvelni, de ezután is elegendő tőkével rendelkeznének, viszont a kis és közepes méretű amerikai bankokat nem vizsgálták.

A Fitch múlt héten leminősítette az Egyesült Államokat, mivel

a következő három évben romlanak az amerikai államháztartási mutatók és növekszik a már most is magas államadósság-teher,

miközben az államadósság-plafon ügyében visszatérő módon kialakuló politikai patthelyzetek miatt elveszett az amerikai államháztartás kezelésébe vetett bizalom. A Fitch szerint ezeknek az ügyeknek a kezelési minősége tizenöt éve folyamatosan romlik, erősödik a politikai polarizáció és a pártosság.