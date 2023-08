Bevételi és profitsoron is túlteljesítette az elemzői várakozásokat a Best Buy. A legnagyobb amerikai elektronikai áruházlánc ugyanakkor gyengébb mutatókat közölt a keddi New York-i piacnyitást megelőzően publikált gyorsjelentésében: 9,58 milliárd dolláros bevétele 7,2 százalékkal volt alacsonyabb a bázisénál, de ezzel is 60 milliót vert a Refinitiv elemzői konszenzusára.

A Best Buy forgalma a technológiai ipar állapotára is megbízható utalást ad.

Fotó: Shutterstock

Az egy részvényre eső korrigált nyereség (EPS) 1,22 dolláros értéke 16 centtel haladta meg a várakozásokat, de jócskán elmaradt a tavalyi ilyenkor produkált 1,54 dollártól. Az 1,22 dollárból részvényenként 96 centet osztalékként fognak kifizetni. Az adózott nyereség pedig 306 millió dollárról 274 millióra olvadt.

Igaz, tavaly ilyenkor a recessziós aggodalmak még nem voltak annyira hangsúlyosak, mint a most júliussal zárult három hónapos periódusban. Viszont akkor az infláció éppen a történelmi rekordokat kóstolgatta, most pedig araszol szépen lefelé az Egyesült Államokban.

Eközben a vásárlókedv javult ugyan, a fogyasztásra nem lehet igazán komoly panasz,

bár a kiskereskedelmi láncok – közte a Macy’s, a Target és a Nordstrom – sorra lefelé korrigálták az idei üzleti évre vonatkozó bevételi terveiket, s most csatlakozott hozzájuk a Best Buy is.

A jövő januárral záruló 2024-es üzleti évükre meghatározott 43,8–45,2 milliárd dolláros bevételi tervük felső értékét 44,5 milliárdra húzták le, az alsó értéken nem változtattak. Középre igazították viszont az EPS-előrejelzésüket, méghozzá az 5,70–6,50 dolláros sávból a 6,00–6,40 dolláros sávba.

Az elektronikai cikkek iránti keresletet a Best Buy extra akciókkal próbálja fenntartani,

júliusban például rendeztek egy Black Fridayt, válaszul az Amazon ilyenkor szokásos 48 órás, a Prime Dayhez kötődő leárazásaira. A Best Buy bruttó profitmarzsa hazai piacán 22-ről 23,1 százalékosra javult, ezt a beszerzett áruk alacsonyabb költsége és a hatékonyabb működés révén sikerült elérniük.

A vállalat a harmadik negyedévben is megőrizné ezt a profitmarzsot, s most a tanévkezdésre készülő vásárlások felpörgetésén dolgozik. A Best Buy részvénye a gyorsjelentésre egytized százalékon belüli gyengüléssel reagált, idei eddigi tőzsdei teljesítménye 7,9 százalék – mínuszban.