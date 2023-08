Dubajban a júliusban bejegyzett 40 hedge fund több mint egyharmada az elmúlt egy évben érkezett, többségük londoni vagy New York-i székhelyű cég, és helyi leányvállalatot vagy irodát nyit. A város vezetői évek óta igyekeznek elérni, hogy Dubaj a hedge fundok regionális bázisává váljon, ami egyre sikeresebbnek tűnik. A személyi jövedelemadó hiánya miatt a település előnyös helyzetben van a tehetséges szakemberekért folytatott harcban, amelynek során a portfóliókezelőknek nemritkán több millió dolláros bónuszokat ajánlanak fel.

Fotó: Shutterstock

A hedge fundok vezetői szerint Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emírségek szuverén alapjai fontos tőkeforrások, és mindig is szükség volt jelen lenni ott, ahol a tőke van, de egy iroda nyitása sokkal jobban megmutatja az elkötelezettséget. Dubaj földrajzi helyzete szintén ideális, kereskedési szempontból ez a tökéletes időzóna – írja az FT.

A megjelenés az Egyesült Arab Emírségekben azonban nem csak az adózásról és a rendelkezésre álló befektethető tőkéről szól. A dubaji járványvédelmi intézkedések sokkal kevésbé voltak szigorúak a hagyományos pénzügyi központokhoz (London, Hongkong, New York) képest, így a pandémia alatt szívesen költöztek a régióba az érintettek, akik a járvány lecsengése után is maradtak. Nem a város az egyetlen az Egyesült Arab Emírségekben, amely profitál a jelenségből. A 33 milliárd dolláros vagyonnal rendelkező Brevan Howard brit makrofedezeti alap az év elején jelentette be, hogy irodát nyit Abu-Dzabiban. A vezetők közül ketten a településre költöztek, és a cég több mint száz embert szeretne felvenni a következő egy évben.

Bár nőtt az érdeklődés a közel-keleti monarchiák iránt, továbbra is London és New York számít a hedge fundok központjának. A legnagyobb szereplők közül eddig egy sem helyezte át a székhelyét az Egyesült Arab Emírségekbe, de a bevételeiket maximalizálni szándékozó portfóliókezelőknek már népszerű alternatív célpontjává vált.