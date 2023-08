Több amerikai regionális bank hitelminősítését lerontotta kedden az S&P Global Ratings, két héttel a Moody’s Investors Service hasonló lépése után. A nemzetközi hitelminősítő eggyel rontotta a KeyCorp, Comerica Inc., a Valley National Bancorp, a UMB Financial Corp. és az Associated Banc-Corp osztályzatát a magas kamatszint és a betétek kiáramlása miatt. Az új osztályzat minden esetben stabil kilátással párosul.

Fotó: Shutterstock

A leminősítések mellett az S&P negatívra módosította a River City Bank és az S&T Bank kilátásait, valamint fenntartotta a Zions Bancorp negatív kilátását. A kamatok gyors emelkedése és a tavaly márciusa óta érvényben lévő mennyiségi szigorítás számos amerikai bank finanszírozására, likviditására és bevételére gyakorol nyomást, miközben negatívan hat a bankok eszközeinek az értékére is – emelte ki a hitelminősítő.

Az S&P mindemellett felhívta a figyelmet arra is, hogy a szövetségi betétbiztosítási társaság (FDIC) által biztosított bankszámlákon elhelyezett ügyfélbetétek 6 százalékkal csökkentek a tavalyi első negyedévtől az idei második negyedévig.

Az S&P elemzői szerint a bankszektor helyzete tovább romolhat, ha a Fed a piac által vártnál tovább tartja magasan a kamatokat.

Hasonló okok miatt a múlt héten felröppent a hír, hogy a Fitch Ratings az egész amerikai bankszektor működési környezetének leminősítésére készül. Mivel a szabályok szerint egyetlen bank osztályzata sem lehet a működési környezet minősítésénél jobb, ez azt is jelentené, hogy olyan bankok értékelése is romlana, mint a Bank of America vagy épp a JPMorgan Chase. Ráadásul ez valószínűleg más bankok körében is az osztályzat rontását kívánná meg.