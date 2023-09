Ki kíván szállni az A&T Capital kockázati tőkekezelőből az Alipay online fizetési rendszert üzemeltető Ant Group kínai fintech behemót, kivonva mintegy 100 millió dollárnyi tőkéjét a kriptoalapból, amely eddig központi szerepet játszott az Ant digitális befektetései kezelésében – írta hétfőn a Bloomberg.

Fotó: YING TANG/AFP

A lépésre hónapokkal a berlinben bejegyzett A&T vezetője, Jü Cün lemondását követően kerülhet sor, miután a cégnél vizsgálni kezdték Jü munkahelyi viselkedését, aki állítólag több nőt is zaklatott szexuálisan. A korábban az Alibaba csoporthoz tartozó Ant Groupot is vezető Jü Jack Ma támogatásával hozta létre 2021-ben a kriptoprojektekbe fektető A&T Capitalt.

Egyelőre nem világos, hogy a kockázati cég folytatja-e egyáltalán a működését, megpróbál-e új befektetőt találni – árulták el a Bloombergnek az A&T-nél. A tőkealap honlapját közben nem lehet elérni, folyamatosan hibajelzést küld a felhasználóknak. Sem az Ant, sem az A&T nem válaszolt a hírügynökség megkereséseire sem.

A két és fél éve alapított A&T a legmenőbb kriptostartupokba fektetett be, köztük a digitális eszközökkel foglalkozó Matrixportba és az Ethereum szoftvereket gyártó ConsenSysbe, első számú befektetője pedig az Ant volt.

A kriptokockázati finanszírozás 2020 óta a legalacsonyabb szintre csúszott vissza a második negyedévben – írja a globális tőkepiaci adatokat elemző PitchBook. A befektetések a virtuális eszközök piacának tavalyi összeomlását és a mesterséges intelligencia középpontba kerülését követően indultak meg a lejtőn.

Közben szintén hétfőn a The Korea Economic Daily arról írt, hogy az Ant Group 36 százalékos részesedést szerzett és a második legnagyobb részvényes lett a délkoreai Toss Paymentsben, ezzel lehetővé téve, hogy a koreai cég külföldi terjeszkedésbe kezdjen.